Украинский премьер подчеркнул, что вступление в НАТО и возвращение оккупированного Крыма – это требование украинского общества.
Важно В Брюсселе из-за России созывают внеочередное заседание НАТО – Украина
Отвечая на вопрос о реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО, Шмыгаль сказал: "Для независимой, суверенной Украины – это невозможно".
Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин,
– добавил премьер.
По его словам, часть из "требований" российского лидера – это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были выбраны украинцами.
Что этому предшествовало
- 21 февраля Путин признал независимость квазиреспублик на Донбассе, а уже на следующий день это ратифицировала и Госдума.
- Впоследствии глава Кремля внес в Совет Федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно, это поддержали.
- Цивилизованный мир осудил такие действия России, часть стран вводят санкции против России.
Актуально В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием из Канады
Йенс Столтенберг генсек НАТО 22 февраля заявил, что сейчас есть реальный риск полномасштабной войны в Европе. В то же время Россия до сих пор может изменить курс.
Что Путин получил от оккупации Донбасса: смотрите видео