Украинский премьер подчеркнул, что вступление в НАТО и возвращение оккупированного Крыма – это требование украинского общества.

Важно В Брюсселе из-за России созывают внеочередное заседание НАТО – Украина

Отвечая на вопрос о реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО, Шмыгаль сказал: "Для независимой, суверенной Украины – это невозможно".

Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин,

– добавил премьер.

По его словам, часть из "требований" российского лидера – это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были выбраны украинцами.

Что этому предшествовало

21 февраля Путин признал независимость квазиреспублик на Донбассе, а уже на следующий день это ратифицировала и Госдума.

Впоследствии глава Кремля внес в Совет Федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно, это поддержали.

Цивилизованный мир осудил такие действия России, часть стран вводят санкции против России.

Актуально В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием из Канады

Йенс Столтенберг генсек НАТО 22 февраля заявил, что сейчас есть реальный риск полномасштабной войны в Европе. В то же время Россия до сих пор может изменить курс.

Что Путин получил от оккупации Донбасса: смотрите видео