Український прем'єр наголосив, що вступ до НАТО і повернення окупованого Криму – це вимога українського суспільства.

Важливо У Брюсселі через Росію скликають позачергове засідання НАТО – Україна

Відповідаючи на питання про реакцію на ультиматум Путіна про відмову України від вступу до НАТО, Шмигаль сказав: "Для незалежної, суверенної України – це неможливо",

Більшість цих вимог, це умови, це не ультимативні вимоги, а умови, які висловив Путін,

– додав прем'єр.

За його словами, частина з "вимог" російського лідера – це вимога українського суспільства. Тому Україна буде продовжувати рухатися в напрямках, які були обрані українцями.

Що цьому передувало

21 лютого Путін визнав незалежність квазіреспублік на Донбасі, а вже на наступний день це ратифікувала і Держдума.

Згодом очільник Кремля вніс у Раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У Раді федерації, звісно, одноголосно, це підтримали.

Цивілізований світ засудив такі дії Росії, частина країн вводять санкції проти Росії.

Актуально В Україну прибув другий літак з летальною зброєю з Канади

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – 22 лютого заявив, що наразі є реальний ризик повномасштабної війни в Європі. Водночас Росія досі може змінити курс.

Що Путін отримав від окупації Донбасу: дивіться відео