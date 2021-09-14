Шмыгаль пообещал, что перепись населения в 2023 году будет "необычной"

Денис Шмыгаль высказался о всеукраинской переписи населения, которую планируют провести в 2023 году. Премьер-министр анонсировал ее особенности.

Как подчеркнул Шмыгаль, эта перепись будет "необычной". Все потому, что организаторы будут использовать сверхсовременные цифровые технологии.

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Соответствующие договоренности были достигнуты, в частности, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым во время поездки в Соединенные Штаты Америки. В рамках официального визита украинская делегация встретилась, в частности, с главой Apple Тимом Куком.

Что еще сказал Шмыгаль

Глава Кабмина подчеркнул, что к переписи населения, которая должна состояться в 2023 году, будут готовиться в течение 2022-го. В проект госбюджета на тот год заложат соответствующие деньги.

Она (перепись населения – 24 канал) действительно принесет нам очень много инноваций и, без преувеличения изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова,

– заверил Шмыгаль.

Отметим, что в начале сентября бюджетный комитет Рады согласовал выделение денег на подготовку к переписи населения. Речь идет о сумме 82 474 гривны.

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