Шмыгаль пообещал, что перепись населения в 2023 году будет "необычной"
Источник:"Радио Свобода"
Денис Шмыгаль высказался о всеукраинской переписи населения, которую планируют провести в 2023 году. Премьер-министр анонсировал ее особенности.
Как подчеркнул Шмыгаль, эта перепись будет "необычной". Все потому, что организаторы будут использовать сверхсовременные цифровые технологии.
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Соответствующие договоренности были достигнуты, в частности, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым во время поездки в Соединенные Штаты Америки. В рамках официального визита украинская делегация встретилась, в частности, с главой Apple Тимом Куком.
Что еще сказал Шмыгаль
Глава Кабмина подчеркнул, что к переписи населения, которая должна состояться в 2023 году, будут готовиться в течение 2022-го. В проект госбюджета на тот год заложат соответствующие деньги.
Она (перепись населения – 24 канал) действительно принесет нам очень много инноваций и, без преувеличения изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова,
– заверил Шмыгаль.
Отметим, что в начале сентября бюджетный комитет Рады согласовал выделение денег на подготовку к переписи населения. Речь идет о сумме 82 474 гривны.
Перепись населения в Украине: что об этом известно
- Всеукраинскую перепись населения Украины последний раз проводили в 2001 году. В 2019 году в части Киева и области провели пробную перепись.
- Еще в феврале 2021 года правительство поддержало важный законопроект о переписи населения. В документе, например, установили срок ее проведения – не реже, чем раз в 10 лет.
- Ранее в Кабинете Министров анонсировали, что во время переписи населения в 2023 году респондентов, вероятно, будут идентифицировать с помощью номера мобильного.