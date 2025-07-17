Шмыгаль назвал 3 основные задачи Минобороны под своим руководством

17 июля Денис Шмыгаль был официально назначен новым министром обороны. Чиновник обозначил основные задачи, которые планирует реализовать на новой должности.

В частности, Денис Шмыгаль прокомментировал случаи силовой мобилизации в Украине, передает 24 Канал.

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Над чем будет работать Шмыгаль как министр обороны?

Во время своего выступления с трибуны Верховной Рады Шмыгаль озвучил три ключевых направления работы Минобороны под своим руководством.

Первое – это украинские воины. Задача министерства обеспечить их оружием, своевременными выплатами, надежной амуницией, современной связью и медицинской поддержкой.

Второе – собственное производство оружия. "Должны нарастить вооружение до уровня, который сломает способность врага воевать", – подчеркнул министр. Цель – за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%.

Третье – система. "Министерство должно работать слаженно, без задержек и без лишней бюрократии. Никакого дублирования функций. Делаем ставку на скорость и гибкость в принятии решений", – объяснил Шмыгаль.

Напомним, что президент Украины отклонил кандидатуру Рустема Умерова на должность посла в США, хотя ранее это обсуждалось.