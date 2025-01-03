Шмыгаль заявил, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского премьера по итогам первого заседания Правительства в 2025 году.

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Что Украина планирует произвести в 2025 году

Шмыгаль рассказал, что на оборону и безопасность в 2025 году заложили 2 триллиона 230 миллиардов гривен в целом. На эти нужды будут направляться средства налогоплательщиков из госбюджета. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 миллиардов гривен.

В настоящее время украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 миллиардов долларов. По его словам, в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долгосрочные контракты с производителями на 3 – 5 лет.

Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины – выработать не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов,

– заявил украинский премьер.

Также в Киеве планируют развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у отечественного оборонно-промышленного комплекса для нужд украинской армии. На 2025 год ожидают привлечь более 1 миллиарда долларов.

К слову, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел вторую Технологическую Ставку. На заседании представители государственных институтов, военные и украинские производители обсуждали усиление мобильных огневых групп современным отечественным оружием.