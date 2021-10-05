Шмыгаль заявил, что закон об олигархах не касается экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закон об олигархах касается не экономики, а общественных отношений. Кроме того, этот законопроект является лишь первым из возможного пакета документов, направленных на деолигархизацию.

Денис Шмигаль пояснил, что закон, который одобрила Верховная Рада, создает новые правила жизни и поведения в обществе для тех, кто имеет большое влияние на политику. Об этом премьер-министр рассказал во время интервью.

Интересно Существует 2 препятствия, – Разумков объяснил, почему пока не может подписать закон об олигархах

Закон об олигархах не о борьбе с монополией

Закон об олигархах, по мнению Шмыгаля, не охватывает всей сферы общественных отношений. Поэтому премьер-министр предположил, что со временем появится целый пакет законов, которые будут регулировать влияние олигархов на общественную жизнь, политику и экономику. Однако пока этот законопроект касается первого пункта.

По словам премьер-министра, ограничения, которые ждут олигархов согласно новому закону, не нарушают права человека.

Если вы сознательно относите себя к лицам с большим общественным влиянием и хотите иметь звание «олигарх», тогда надо смириться с определенными ограничениями. Причем эти ограничения не являются ограничениями прав и свобод человека,

– пояснил Шмыгаль

Кроме того, по мнению премьер-министра, нельзя сравнивать закон об олигархах с тем, как США в прошлом веке боролись с монополиями. Например, в Украине 10 человек не смогут стать владельцами всего бизнеса, но официального запрета нет. Есть лишь позиция правительства, которое наоборот стремится к привлечению большего количества украинцев и иностранных инвесторов к бизнесу, чтобы была конкуренция.

Закон об олигархах: главное