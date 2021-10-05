Шмыгаль заявил, что закон об олигархах не касается экономики
Источник:LB.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закон об олигархах касается не экономики, а общественных отношений. Кроме того, этот законопроект является лишь первым из возможного пакета документов, направленных на деолигархизацию.
Денис Шмигаль пояснил, что закон, который одобрила Верховная Рада, создает новые правила жизни и поведения в обществе для тех, кто имеет большое влияние на политику. Об этом премьер-министр рассказал во время интервью.
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Закон об олигархах не о борьбе с монополией
Закон об олигархах, по мнению Шмыгаля, не охватывает всей сферы общественных отношений. Поэтому премьер-министр предположил, что со временем появится целый пакет законов, которые будут регулировать влияние олигархов на общественную жизнь, политику и экономику. Однако пока этот законопроект касается первого пункта.
По словам премьер-министра, ограничения, которые ждут олигархов согласно новому закону, не нарушают права человека.
Если вы сознательно относите себя к лицам с большим общественным влиянием и хотите иметь звание «олигарх», тогда надо смириться с определенными ограничениями. Причем эти ограничения не являются ограничениями прав и свобод человека,
– пояснил Шмыгаль
Кроме того, по мнению премьер-министра, нельзя сравнивать закон об олигархах с тем, как США в прошлом веке боролись с монополиями. Например, в Украине 10 человек не смогут стать владельцами всего бизнеса, но официального запрета нет. Есть лишь позиция правительства, которое наоборот стремится к привлечению большего количества украинцев и иностранных инвесторов к бизнесу, чтобы была конкуренция.
Закон об олигархах: главное
- Президент Владимир Зеленский в июне 2021 года внес на рассмотрение Верховной Рады закон об олигархах, создание которого анонсировал еще в апреле.
- 1 июля 275 народных депутатов поддержали этот законопроект в первом чтении.
- 23 сентября 2021 года парламент окончательно поддержал этот законопроект.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии. Позже глава комиссии Джанни Букиккио позвонил Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить полный текст документа.