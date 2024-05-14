В России грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки дронами
В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, который в цистернах перевозил топливо. Вероятной причиной схода грузового поезда с рельсов стала атака дрона.
Согласно предварительной информации российских СМИ, поезд сошел с рельсов “из-за вмешательства посторонних лиц”, информирует 24 Канал.
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Что известно
В российских СМИ отметили, что авария произошла около часа ночи в районе станции Котлубань. Пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы.
Согласно данным, которые они публикуют, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого топливо разлилось и загорелась трава.
Там заявили, что в целом с рельсов сошли 9 вагонов поезда. Сейчас пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.
В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд / Фото российские СМИ
Между тем, очевидцы поделились кадрами того, как выглядит сейчас этот грузовой поезд.
Под Волгоградом беспилотник атаковал грузовой поезд с топливом: смотрите видео
В Волгоградской области России сошел с рельсов грузовой поезд из-за атаки беспилотника: смотрите видео
Россияне жаловались на атаку дронов в нескольких областях в ночь на 13 мая: что известно
- В ночь на 13 мая жители России в очередной раз заявили об атаке беспилотников. Так, дроны фиксировали в 3 областях: Липецкой, Белгородской и Курской.
- Традиционно российские пропагандисты заявляли об "успешном отражении" атаки. Однако, в Липецкой области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на электроподстанции.
- В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбивании "нескольких целей". По его словам, якобы разрушен частный дом, гараж и баня. Еще в нескольких домах выбиты окна, повреждены кровля домов и фасады, а также 3 автомобиля. В Белгородской области также вспыхнул пожар. Как сообщали местные власти, "горела сухая трава".
- Российские телеграм-каналы сообщали, что в Курской области якобы работала "пе-ве-о", а также заявляли о "сбивании 8 дронов".