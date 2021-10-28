Сход вагонов на Житомирщине: какие поезда задержатся и когда возобновят движение
Источник:телеграм-канал Укрзализныци
На Житомирщине 27 октября сошли с рельсов вагоны грузового поезда. В Укразализныце говорят, что работы по ликвидации инцидента – на финишной прямой
Уже к 10:00 утра железнодорожники пообещали разобраться с аварийной ситуацией и открыть замедленное движение по участку.
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Задержка в движении поездов – от 2 до 6 часов
Однако задержек в графиках движения поездов не миновать. На 6 часов задерживается поезд №105 Киев – Одесса.
Задержка до 5 часов у поездов:
- №41 Днепр – Трускавец;
- №771 Киев – Хмельницкий;
- №110 Львов – Херсон.
Задержка до 4 часов у поездов:
- №769 Киев – Каменец-Подольский;
- №357 Киев – Рахов;
- №763 Киев – Одесса;
- №747 Киев – Львов;
- №145 Киев – Измаил;
- №82 Ужгород – Киев;
- №22 Трускавец – Харьков;
- №138 Хмельницкий – Лисичанск;
- №49 Киев – Трускавец;
- №41 Трускавец – Днепр;
- №50 Трускавец – Киев;
- №770 Каменец-Подольский – Киев;
- №14/114 Чоп, Солотвино – Киев;
- №30 Ужгород – Киев;
- №70/69 Мариуполь – Львов;
- №69/70 Львов – Мариуполь;
- №145 Измаил – Киев;
- №772 Хмельницкий – Киев;
- №134 Рахов – Николаев;
- №88 Ковель – Новоалексеевка;
- №771 Киев – Хмельницкий;
- №139 Киев – Каменец-Подольский;
- №715 Киев – Перемышль.
Авария произошла возле села Черногрудка
По информации СМИ, авария произошла возле поселка Черногрудка. С рельсов сошли 10 порожних вагонов. К тому же были нарушены габариты двух путей.
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Отметим, что в сентябре аварийная ситуация возникла на Буковине. Там под железнодорожным полотном образовалась пропасть. Последствия ликвидировали не с первого раза, однако пока запустили по этому маршруту только грузовые поезда.