Сход вагонов на Житомирщине: какие поезда задержатся и когда возобновят движение

На Житомирщине 27 октября сошли с рельсов вагоны грузового поезда. В Укразализныце говорят, что работы по ликвидации инцидента – на финишной прямой

Уже к 10:00 утра железнодорожники пообещали разобраться с аварийной ситуацией и открыть замедленное движение по участку.

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Задержка в движении поездов – от 2 до 6 часов

Однако задержек в графиках движения поездов не миновать. На 6 часов задерживается поезд №105 Киев – Одесса.

Задержка до 5 часов у поездов:

№41 Днепр – Трускавец;

№771 Киев – Хмельницкий;

№110 Львов – Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

№769 Киев – Каменец-Подольский;

№357 Киев – Рахов;

№763 Киев – Одесса;

№747 Киев – Львов;

№145 Киев – Измаил;

№82 Ужгород – Киев;

№22 Трускавец – Харьков;

№138 Хмельницкий – Лисичанск;

№49 Киев – Трускавец;

№41 Трускавец – Днепр;

№50 Трускавец – Киев;

№770 Каменец-Подольский – Киев;

№14/114 Чоп, Солотвино – Киев;

№30 Ужгород – Киев;

№70/69 Мариуполь – Львов;

№69/70 Львов – Мариуполь;

№145 Измаил – Киев;

№772 Хмельницкий – Киев;

№134 Рахов – Николаев;

№88 Ковель – Новоалексеевка;

№771 Киев – Хмельницкий;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

№715 Киев – Перемышль.

Авария произошла возле села Черногрудка

Поезд №81 Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.

По информации СМИ, авария произошла возле поселка Черногрудка. С рельсов сошли 10 порожних вагонов. К тому же были нарушены габариты двух путей.

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Отметим, что в сентябре аварийная ситуация возникла на Буковине. Там под железнодорожным полотном образовалась пропасть. Последствия ликвидировали не с первого раза, однако пока запустили по этому маршруту только грузовые поезда.