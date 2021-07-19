Сходил за кофе: в Киеве водитель покинул автобус, а он уехал без него

В Киеве в Голосеевском районе – проспект Науки, произошло странное ДТП. Водитель автобуса остановил его и пошел за кофе. Пока мужчины не было, машина двинулась самостоятельно и врезалась сначала в BMW, а затем в столб.

Речь идет об автобусе, который ездит на маршруте № 220. Инцидент случился в вечернее время – якобы когда в салоне уже никого не было.

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Решил попить кофе

Очевидцы ДТП сообщили, что водитель просто решил попить кофе и покинул автобус на 5 минут. То ли произошла какая-то авария или же мужчина не поставил его на тормоза – автобус начал двигаться самостоятельно и врезался в BMW, который был припаркован на обочине.

После этого, неуправляемый транспорт остановил столб. К счастью, из людей никто не пострадал.

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Стоит подчеркнуть, что подобные случаи иногда случаются в столице.