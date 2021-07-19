Сходил за кофе: в Киеве водитель покинул автобус, а он уехал без него
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве в Голосеевском районе – проспект Науки, произошло странное ДТП. Водитель автобуса остановил его и пошел за кофе. Пока мужчины не было, машина двинулась самостоятельно и врезалась сначала в BMW, а затем в столб.
Речь идет об автобусе, который ездит на маршруте № 220. Инцидент случился в вечернее время – якобы когда в салоне уже никого не было.
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Решил попить кофе
Очевидцы ДТП сообщили, что водитель просто решил попить кофе и покинул автобус на 5 минут. То ли произошла какая-то авария или же мужчина не поставил его на тормоза – автобус начал двигаться самостоятельно и врезался в BMW, который был припаркован на обочине.
После этого, неуправляемый транспорт остановил столб. К счастью, из людей никто не пострадал.
В Киеве водитель покинул автобус, а он уехал без него: видео
Аналогичные случаи
Стоит подчеркнуть, что подобные случаи иногда случаются в столице.
- В Голосеевском районе Киева днем, 4 июля, микроавтобус Volkswagen, водитель которого оставил транспортное средство, начал сам катиться на перекресток с очень оживленным движением. Каким-то чудом все водители сумели обойти неуправляемую машину. Однако Volkswagen все же попал в ДТП и остановился после удара о забор.
- Довольно курьезная и непонятная авария произошла 1 января на улице Академика Палладина. В одном из дворов неуправляемый электрокар Tesla примял припаркованные рядом авто.