Шойгу доложил Путину о "полном контроле" над Луганщиной: в Минобороны Украины возразили

Министр обороны России Сергей Шойгу поспешил проинформировать Владимира Путина, что оккупантам удалось взять под контроль всю территорию Луганщины. Украинское Минобороны эту информацию отрицает.

Такие новости Шойгу сообщил не только главе Кремля, но и официально – на сайте возглавляемого им министерства. В заявлении рассыпались похвалами в адрес так называемой "второй армии мира".

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Россияне говорят, что якобы "взяли" Лисичанск

Министр обороны государства-агрессора рассказал Путину, что армия оккупантов якобы только за сутки "освободила" 182 квадратных километра территории. Контроль, мол, установили и над Лисичанском, и Белогоровкой, Новодружеском, Белой Горой и Малорязанцевым.

Следует заметить, что Шойгу не в первый раз спешит сообщить об успехах своей армии авансом. Так он ранее несколько раз информировал Владимира Путина о "взятии" Мариуполя. При этом в городе продолжалось противостояние на "Азовстали".

Украина информацию о "взятии" Лисичанска не подтвердила

В обзоре BBC говорится, что украинское Минобороны не подтверждает информацию о полном контроле россиян над Лисичанском. Правда, в сети действительно есть видео, на которых оккупанты – уже в городе. СМИ пишет, что некоторые украинские подразделения еще на прошлой неделе отошли на другие рубежи обороны.

"Падение" Лисичанска – это еще не конец битвы за Донбасс

Журналисты отметили, что даже в случае "падения" Лисичанска – это не будет означать конец битвы за Донбасс. Ведь Украина до сих пор контролирует большую часть Донецкой области. Оборонные рубежи сооружали между Славянском и Бахмутом.

Тем временем После обстрелов Славянска вспыхнули пожары: есть много погибших и раненых

Ситуация в Лисичанске: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что враги бросили все силы на Лисичанск. Город усиленно обстреливают.

Несмотря на большие потери, оккупанты продолжают упорно продвигаться.

В населенном пункте уже уничтожили все административные здания.

В Генштабе проинформировали: россияне закрепляются в Лисичанске и наступают на Белогоровку.

О том, что сейчас происходит на фронте, – в видео: