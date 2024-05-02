Под него "копают", чтобы убрать: кто главный враг Шойгу в России
После задержания заместителя Сергея Шойгу стало понятно, что политическая ситуация в России дестабилизируется. Это стало очень громким делом, ведь в подобные скандалы российское министерство обороны уже давно не попадало.
Задержание заместителя Шойгу – лишь начало политических игрищ в России. Такое мнение 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, объяснив, что на самого Шойгу уже "точат зубы".
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Шойгу хотят подсидеть
Развитием оккупированного Мариуполя, который разбомбили россияне, может перейти к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину после ареста Тимура Иванова – заместителя Сергея Шойгу. Очевидно, что распределение финансовых потоков сыграло не последнюю роль в деле о задержании заместителя министра обороны России. Впрочем, причина не только в деньгах.
Политические интриги в руководстве России не останавливаются ни на минуту – это банка с пауками. Под Шойгу сейчас точно "копают" с разных сторон. Очевидно, что это Золотов (Виктор Золотов, глава Росгвардии – 24 Канал). Росгвардия и министерство обороны давно в конфликтных отношениях. Они давно делят и коррупционные потоки, и власть, и близость к Путину,
– отметил Игорь Эйдман.
Последний раз Шойгу и Золотов делили "наследство" Евгения Пригожина – остатки ЧВК "Вагнера". Тогда боевики подписали контракты и с министерством обороны России, и с Росгвардией для выполнения различных задач.
"Думаю, через Иванова Золотов и его близкое окружение пытается подсидеть Шойгу. Была информация, что против Шойгу вообще есть целая коалиция: Золотов, Игорь Сечин (директор "Роснефти" – 24 Канал), который является очень влиятельным, и, вероятно, Николай Патрушев (секретарь Совбеза России – 24 Канал). Это возможно, но я сомневаюсь, что Путин сдаст своего старого дружка", – отметил политолог.
Владимир Путин довольно крепко держится за свое окружение, потому что не готов подпускать к себе новых людей. Поэтому, Шойгу пока в безопасности, даже несмотря на то, что против него объединяются другие политики.
Заместителя Шойгу задержали: подробнее
- Днем 23 апреля появилась информация о том, что заместителя Шойгу Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Точная сумма взятки неизвестна, но согласно статье, которую инкриминируют Иванову, это не менее миллиона рублей.
- Довольно интересно, что еще утром 23 апреля Иванов еще был на коллегии вместе с Шойгу. А уже вечером 23 апреля его задержали на рабочем месте. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что министру обороны об этом сообщили заблаговременно.
- Маловероятно, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки, ведь коррупция – это то, на чем и держится весь режим Путина. Через день после задержания заместителя Шойгу, источники 24 Канала в ГУР сообщили, что против Иванова начали расследование после кибератаки Главного управления разведки в марте 2024 года. Тогда киберспециалистам удалось получить доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны России Тимура Иванова.