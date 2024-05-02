Под него "копают", чтобы убрать: кто главный враг Шойгу в России

После задержания заместителя Сергея Шойгу стало понятно, что политическая ситуация в России дестабилизируется. Это стало очень громким делом, ведь в подобные скандалы российское министерство обороны уже давно не попадало.

Задержание заместителя Шойгу – лишь начало политических игрищ в России. Такое мнение 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, объяснив, что на самого Шойгу уже "точат зубы".

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Шойгу хотят подсидеть

Развитием оккупированного Мариуполя, который разбомбили россияне, может перейти к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину после ареста Тимура Иванова – заместителя Сергея Шойгу. Очевидно, что распределение финансовых потоков сыграло не последнюю роль в деле о задержании заместителя министра обороны России. Впрочем, причина не только в деньгах.

Политические интриги в руководстве России не останавливаются ни на минуту – это банка с пауками. Под Шойгу сейчас точно "копают" с разных сторон. Очевидно, что это Золотов (Виктор Золотов, глава Росгвардии – 24 Канал). Росгвардия и министерство обороны давно в конфликтных отношениях. Они давно делят и коррупционные потоки, и власть, и близость к Путину,

– отметил Игорь Эйдман.

Последний раз Шойгу и Золотов делили "наследство" Евгения Пригожина – остатки ЧВК "Вагнера". Тогда боевики подписали контракты и с министерством обороны России, и с Росгвардией для выполнения различных задач.

"Думаю, через Иванова Золотов и его близкое окружение пытается подсидеть Шойгу. Была информация, что против Шойгу вообще есть целая коалиция: Золотов, Игорь Сечин (директор "Роснефти" – 24 Канал), который является очень влиятельным, и, вероятно, Николай Патрушев (секретарь Совбеза России – 24 Канал). Это возможно, но я сомневаюсь, что Путин сдаст своего старого дружка", – отметил политолог.

Владимир Путин довольно крепко держится за свое окружение, потому что не готов подпускать к себе новых людей. Поэтому, Шойгу пока в безопасности, даже несмотря на то, что против него объединяются другие политики.

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