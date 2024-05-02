Затримання заступника Шойгу – лише початок політичних ігрищ у Росії. Таку думку 24 Каналу розповів політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, пояснивши, що на самого Шойгу вже "гострять зуби".
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Шойгу хочуть підсидіти
Розбудовою окупованого Маріуполя, який розбомбили росіяни, може перейти до заступника голови уряду Росії Марата Хуснулліна після арешту Тимура Іванова – заступника Сєргєя Шойгу. Очевидно, що розподіл фінансових потоків зіграв не останню роль у справі про затримання заступника міністра оборони Росії. Втім причина не лише у грошах.
Політичні інтриги в керівництві Росії не зупиняються ні на мить – це банка з павуками. Під Шойгу зараз точно "копають" з різних сторін. Очевидно, що це Золотов (Віктор Золотов, глава Росгвардії – 24 Канал). Росгвардія та міністерство оборони давно у конфліктних відносинах. Вони давно ділять і корупційні потоки, і владу, і близькість до Путіна,
– наголосив Ігор Ейдман.
Востаннє Шойгу та Золотов ділили "спадщину" Євгенія Пригожина – залишки ПВК "Вагнера". Тоді бойовики підписали контракти і з міністерством оборони Росії, і з Росгвардією для виконання різних завдань.
"Думаю, через Іванова Золотов та його близьке оточення намагається підсидіти Шойгу. Була інформація, що проти Шойгу взагалі є ціла коаліція: Золотов, Ігор Сєчін (директор "Роснафти" – 24 Канал), який є дуже впливовим, та, ймовірно, Ніколай Патрушев (секретар Радбезу Росії – 24 Канал). Це можливо, але я сумніваюсь, що Путін здасть свого старого дружка", – зазначив політолог.
Владімір Путін доволі міцно тримається за своє оточення, бо не готовий підпускати до себе нових людей. Через те, Шойгу поки що в безпеці, навіть попри те, що проти нього об'єднуються інші політики.
Заступника Шойгу затримали: детальніше
- Вдень 23 квітня з'явилась інформація про те, що заступника Шойгу Тимура Іванова затримали через підозру в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Точна сума хабаря невідома, але згідно зі статтею, яку інкримінують Іванову, це не менше мільйона рублів.
- Доволі цікаво, що ще вранці 23 квітня Іванов ще був на колегії разом із Шойгу. А вже увечері 23 квітня його затримали на робочому місці. Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що міністра оборони про це повідомили завчасно.
- Малоймовірно, що Іванова затримали через підозру в отриманні хабаря, адже корупція – це те, на чому і тримається весь режим Путіна. За день після затримання заступника Шойгу, джерела 24 Каналу в ГУР повідомили, що проти Іванова розпочали розслідування після кібератаки Головного управління розвідки в березні 2024 року. Тоді кіберфахівцям вдалося отримати доступ до конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.