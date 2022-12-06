Шойгу цинично обвинил Украину в "ядерном терроризме" на ЗАЭС: что означает его заявление

Сергей Шойгу заявил, что Россия классифицирует "атаки ВСУ на Запорожскую АЭС" как ядерный терроризм. Соответствующее заявление рассчитано как на внутреннего потребителя, так и на международную аудиторию.

С точки зрения международной аудитории, то в этом заявлении есть момент торга между нынешней Россией и миром. Такое мнение 24 каналу высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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России нужна пауза в войне

Россияне в переговорную позицию хотят поставить то, что они освободят и демилитаризуют зону вокруг Запорожской АЭС в обмен на то, что туда не зайдут украинские военные,

– рассказал директор программ практической политики Института политического образования.

Более того, оккупанты хотят, чтобы это стало "пакетом перемирия". Российские захватчики стремятся стратегически добиться "перемирия" – им необходимо, чтобы боевые действия остановились. Что важно, россиянам нужен не мир, а лишь перерыв, чтобы подтянуть резервы и подготовить оружие.

Оккупанты готовят переговорные позиции

Украина придерживается всех международных обязательств, которые берет на себя. Поэтому страна-агрессор надеется, что международные партнеры могут выступить гарантами того, что наше государство остановится освобождать оккупированные территории.

То есть, захватчики надеются, что Украина согласится взять паузу, а ВСУ прекратят движение в сторону Мелитополя и Бердянска Запорожской области, а также по Токмакскому и Гуляйпольскому направлению. Таким образом оккупанты сохранят себе Азовско-Крымский коридор.

Такая у них идея, но за это они отступят на определенную линию фронта, в частности, демилитаризуют Запорожскую АЭС. Это перестанет быть проблемой и угрозой миру и исчезнет потребность об этом говорить. Они вбрасывают такие торговые переговорные позиции,

– заметил директор программ практической политики Института политического образования.

Готовят внутреннюю аудиторию к отступлению

А параллельно Россия готовит внутреннего потребителя к сценарию отступления. Так если наши Вооруженные Силы сейчас пойдут на прорыв и им удастся сдвинуть линию фронта, то Запорожская АЭС останется в тылу. То есть, российские захватчики сами будут вынуждены отступать.

Им нужно будет как-то красиво обставить свое отступление,

– отметил Солонтай.

Ведь россияне любят подбирать разные красивые формулировки, чтобы заменить ими слово "бегство". Например, "жест доброй воли", "перегруппировка" и т.д. В этом случае страна-агрессор, вероятно, готовит тезис, мол, "сняли угрозу ядерного терроризма".

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