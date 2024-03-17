Шойгу видели на командном пункте Черноморского флота: поручил повышать "живучесть кораблей"

Россия продолжает терять корабли Черноморского флота. На это обратил внимание даже глава вражеского минобороны и посетил командный пункт в Крыму.

Российские СМИ пишут, что министра обороны России Сергея Шойгу видели в Крыму. Он якобы проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач, передает 24 Канал.

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Шойгу раздал поручения

Пропагандисты пишут, что он поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать "живучесть" кораблей.

Кроме того, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских беспилотников.

По информации "Крым.Реалии", по оценкам, с момента полномасштабной российской агрессии Украине удалось потопить или повредить от 20-30% Черноморского флота России. Не последнюю роль в этом сыграли дроны украинского производства.

Как украинские дроны уничтожают Черноморский флот