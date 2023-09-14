Шойгу, которого спросили о победе, растерялся: сеть это превратила на мемы

Глава российского минобороны Сергей Шойгу прокомментировал пропагандистам ситуацию на фронте. Он заявил об "активной обороне" российских захватчиков на украинской земле.

После этого его спросить о якобы победе россиян. На это Шойгу развел руками, однако выдал несколько слов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пересечение границы и российские ИПСО: кто распространяет фейки о запрете выезда 17-летним юношам

Что сказал Шойгу о ситуации на фронте

Рассказывая о ситуации на фронте, Шойгу в традиционной ему манере говорил, что якобы "длится осенняя кампания". По словам пособника Путина, российские оккупанты "держат активную оборону" на нужных направлениях.

Шойгу заверил, что якобы все захватчики действуют "уверенно, надежно". На вопрос, победит ли российская армия, Шойгу развел руками. Он сказал, что у них якобы нет других вариантов.

Но как показывает практика, их величайшие "достижения" на фронте – это массовая потеря личного состава и техники. Однако Сергей Шойгу и дальше озвучивает пропагандистские тезисы, чтобы хоть как-то попытаться мотивировать граждан воевать. Они ведь знают, сколько их погибает, поэтому не слишком хотят на войну.

Смотрите также Восприняли, как скандал, – Галлямов сказал, почему Кремлю не понравилось новое видео из Шойгу

Шойгу растерялся, когда его спросили о победе: смотрите видео

Какие мемы придумали о Шойгу

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровна опубликовала красноречивое фотосравнение с Шойгу.



Как отреагировали на слова Шойгу в ОП / Фото с телеграма ЗАРОВНОЙ

Люди шутят над словами Шойгу, что "других вариантов нет" и показывают, что это может означать для России.

Как шутят над тем, что Шойгу развел руками: смотрите видео

Пользователи в сети смеются над российским министром, который сам не уверен в действиях своих солдат / Скриншоты по сети

Смотрите также По оккупантам били дроны и "Нептуны": что известно об утренней атаке по Евпатории 14 сентября