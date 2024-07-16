РосСМИ пишут, что Шойгу за время пребывания в должности разворовал 11 триллионов рублей

Российские СМИ заявили, что в Госдуме назвали сумму, которую разворовало Минобороны во времена Шойгу. Речь идет об 11 триллионах рублей.

Для сравнения, издание Bloomberg писало, что за весь год войны в 2024 году Россия планировала потратили на войну в Украине также 11 триллионов рублей. То есть ориентировочно 112 миллиардов долларов, пишет 24 Канал.

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Что известно о сумме, которую мог разворовать Шойгу

Озвучены страшные цифры воровства в минобороны при Шойгу. Он и его доблестные подручные разных рангов и званий наворовали на 11 триллионов рублей,

– написали росСМИ.

Они также отметили, что эти данные якобы назвал специалист-математик при обсуждении проблем стратегического планирования в Госдуме.

Стоит заметить, что Сергей Шойгу был министром обороны с 2012 по 2024 год, то есть 12 лет. Кстати, 10 лет на посту Шойгу пришлись на войну России с Украиной.

Через два дня после отставки Шойгу, 14 мая 2024 года в России задержали главу управления кадров минобороны Юрия Кузнецова. Перед этим – заместителя министра обороны Тимура Иванова. Обоих подозревают в получении взятки.