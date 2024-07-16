Для порівняння, видання Bloomberg писало, що за увесь рік війни у 2024 році Росія планувала витратили на війну в Україні також 11 трильйонів рублів. Тобто орієнтовно 112 мільярдів доларів, пише 24 Канал.

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Що відомо про суму, яку міг розікрасти Шойгу

Озвучено страшні цифри крадіжки у міноборони при Шойгу. Він та його доблесні підручні різних рангів та звань накрали на 11 трильйонів рублів,

– написали росЗМІ.

Вони також зауважили, що ці дані нібито назвав спеціаліст-математик під час обговорення проблем стратегічного планування в Держдумі.

Варто зауважити, що Сєргєй Шойгу був міністром оборони з 2012 по 2024 рік, тобто 12 років. До речі, 10 років на посаді Шойгу припали на війну Росії з Україною.

Через два дні після відставки Шойгу, 14 травня 2024 року в Росії затримали голову управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова. Перед цим – заступника міністра оборони Тимура Іванова. Обидвох підозрюють в отриманні хабаря.