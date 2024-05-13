Что означает отставка Шойгу для войны в Украине: The Times объяснила последствия

Российский президент Владимир Путин решил отстранить Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначить нового кандидата. Это увольнение является одной из крупнейших перестановок в российской власти за последнее десятилетие.

Журналисты The Times отметили, что одной из причин отставки Шойгу была потребность Кремля в хорошем менеджере в минобороны. В то же время эти кадровые изменения в России будут иметь непосредственное влияние на войну России против Украины.

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Что значит для войны в Украине отставка Шойгу

В материале The Times говорится, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российские вооруженные силы охватили слухи о расточительстве и некомпетентности министра обороны Шойгу. Журналисты отметили, что российский чиновник, известный своей склонностью к роскоши, оказался под пристальным вниманием антикоррупционных активистов.

В 2015 году они обнаружили резиденцию Шойгу в комплексе, расположенном в непосредственной близости от Москвы, стоимостью 15 миллионов долларов США. Имение, которое, как отмечают, принадлежит его невестке, было построено на земле, которую якобы приобрела его 18-летняя дочь.

Таким образом, как утверждает старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая, цель Путина в отставке Шойгу заключается в повышении эффективности производства вооружений и оптимальном удовлетворении военных потребности страны-агрессора. Поэтому в этом контексте Белоусов – логичный выбор для президента России, как кандидат на главу минобороны.

В то же время военный эксперт Роб Ли отметил, что кадровые изменения в министерстве обороны, вероятно, свидетельствует о "доверии президента Путина к Белоусову" и "необходимости улучшения внутреннего управления минобороны". Кроме того, Сэмюэл Бендетт, специалист по российским военным технологиям, подчеркнул репутацию Белоусова как "большого пропагандиста отечественных программ по разработке беспилотников".

Прокомментировали кандидатуру нового министра также и в Кремле. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Белоусов подходит для этой должности, поскольку "военные расходы выросли до 6,6 процента ВВП".

Сегодня на поле боя побеждает тот, кто более открыт к нововведениям, более открыт к их практическому использованию в боевых действиях. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, что министерство обороны возглавит гражданское лицо,

– пояснил Песков.

В издании также предположили, что потенциальные перестановки в российском минобороны могут привести и к отставке начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Ведь обычно новые министры обороны стремятся назначить союзника на ключевые должности, хотя во время войны этого может и не произойти.

Журналисты подчеркнули, что несмотря на чувство свержения, Шойгу останется на высокой должности главы Совета безопасности. Газета отметила, что это, вероятно, способ Путина "держать Шойгу рядом, но отделенным от "системы", где найти альтернативную роль было бы сложно".