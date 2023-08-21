У Путина требуют уволить Шойгу: кто борется за власть в армии России

Сергей Шойгу вызывает много недовольства в военно-политических кругах России. Его обвиняют в неэффективном ведении войны, поражениях на поле боя. Кроме того, в России много желающих занять его место.

Владимир Путин не хочет увольнять Шойгу в основном по одной личной причине. И она никак не связана с успешным исполнением обязанностей министра. Об этом и других проблемах в армии России 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Кто хочет отставки Шойгу

На днях в издании Bloomberd заявили, что российские спецслужбы советуют Владимиру Путину уволить министра обороны Сергея Шойгу, ввести военное положение и начать всеобщую мобилизацию.

В русских армиях сформировалась группа так называемых "боевых генералов". Они добиваются отставки Шойгу, хоть он милитарист и такой же преступник, как эти и генералы,

– отметил Юрий Федоров.

Среди известных "боевых генералов":

командующий Воздушнодесантными войсками Михаил Теплинский;

экс-командующий 58-й армией Иван Попов;

ранее к ним причисляли и генерала Сергея Суровикина.

Похожее поведение и образ мышления к "боевым генералам" было также у Евгения Пригожина. Напомним, что одним из его условий во время мятежа в июне была именно отставка Шойгу и Валерия Герасимова.

Почему Путин не уволит Шойгу

Причиной баталий становится банальная борьба за власть. Эти так называемые "боевые генералы" просто хотят добраться до руководства. А в этом их, скорее всего, поддерживают люди в высших политических кругах России.

"Путин держит действующего министра обороны, потому что убежден в его лояльности. Если Путин откажется от Шойгу, его судьба может быть невеселой. Его будут обвинять в том, что нет победы. В армии понимают, что победы уже достичь невозможно, все думают, как избежать поражения", – заметил Федоров.

Так что другим главным вопросом в России является поиск виновных в провале так называемой "СВО". Всем страшно открыто сказать, что это Путин. Однако то, что российский диктатор так часто вмешивается в военные дела из-за собственных политических амбиций, вызывает много недовольства. "Головы могут полететь" в конце концов и в Шойгу, и в Герасимова.

Юрий Федоров о возможной отставке Шойгу: смотрите видео

Общая мобилизация в России

Дело также в том, что Путин под влиянием некоторых советников, в частности, Шойгу, по мнению этой группы, недостаточно эффективно ведет войну против Украины. Но на самом деле Путин и Шойгу делают все, что могут. Они просто не способны сделать что-либо большее.

Главный аргумент – это проведение мобилизации. И это не проблема набрать больше людей, вопрос о том, что с ними делать дальше. Их нужно научить, но кто будет учить миллион человек? Но мобилизация будет, судя по всему, об этом уже открыто пишут,

– заметил военный эксперт.

В то же время в администрации Путина утверждают, что прибегать к этому шагу пока не нужно. Но не потому, что сил и ресурсов в России сейчас недостаточно, чтобы все-таки провести мобилизацию. А потому, что это может вызвать негативную реакцию общества, которая точно отразится на предстоящих выборах в марте 2024 года.

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