Копирует украинское командование: кто велел Сергею Шойгу ехать на фронт

Минобороны России сообщило, что Сергей Шойгу посетил временно оккупированный Мариуполь. Так российский министр обороны копирует украинское военно-политическое командование.

Так в комментарии 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, как только Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта, Владимир Путин уехал на стрельбище.

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"Путин там сразу что-то на стрельбище приехал, с ребятами побратался, пообнимался. То есть сразу показывает, что "я тоже в теме и все понимаю", – сказал Ступак.

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Шойгу заставили посетить Украину

По мнению бывшего сотрудника СБУ, визиты в Бахмут командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского тоже повлияли на россиян. Он предполагает, что Шойгу не самостоятельно принял решение ехать на временно оккупированные территории Украины.

Ему позвонили из Кремля и сказали: "Товарищ генерал, давайте, вы нас тоже вывезите на фронт. Показывайте, что вы присутствуете. Отправлять своих заместителей или Герасимова – это мало. Надо, чтобы вы ехали". И вот он уехал,

– подытожил Иван Ступак.

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