Министр обороны России давно утратил свое доверие среди российского населения, еще до войны в Украине. Однако он все еще пытается показать, что управляет ситуацией на фронте. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
Читайте больше Пригожин боится Буданова, а решение по F-16 на финальной стадии: интервью с Подоляком
"Хочет до сих пор на что-то влиять"
Министр обороны России Сергей Шойгу вроде бы посетил российских оккупантов на Запорожском направлении. Он проинспектировал пункт управления россиян, а также вручил оккупантам награды.
Шойгу – не субъект сегодня процессов, которые так или иначе будут стабилизировать эту войну. Но ему тоже хочется доказывать, что он на что-то влияет, что он непосредственно руководит событиями по обеспечению российской группировки и по этим операциям, проводимым российской оккупационной группировкой,
– заметил Михаил Подоляк.
Интересно отметить, что на выборы "Единая Россия" шла ключевым персонажем, потому что лидером партийного списка был Шойгу. У него был огромный рейтинг доверия. Зато сегодня это изменилось кардинально. По сути, как и чуть ли не у всего военно-политического руководства России.
"Сегодня этот рейтинг равен, мне кажется, равен количеству утраченных военнослужащих российской армии на территории Украины. (Шойгу) это, скажем, военнослужащий или маршал, которого уже не существует", – подытожил советник главы ОП.
Хотя Сергей Шойгу стремится создать впечатление, что до сих пор контролирует какие-то процессы, оказывает определенное влияние и все еще руководит ситуацией на линии фронта, ему это вряд ли удастся.
Михаил Подоляк о якобы визите Шойгу в Запорожье: смотрите видео
Конфликт Шойгу и Пригожина: последние новости
- Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не перестает подбрасывать дров в конфликт с минобороны России и Сергеем Шойгу непосредственно. Он уже как месяц ноет из-за вроде "недостатка" боеприпасов для вагнеровцев. Собственно, когда вроде бы этот "дефицит" удовлетворили, Пригожин не прекратил жалоб.
- Так, 12 мая вышло очередное видео-обращение Пригожина, где он жалуется, что регулярные войска России бегут с позиций в Бахмуте. Поэтому "фронт проваливается".
- Заметим, что глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что русская элита раскалывается. Больше, по мнению Буданова, "победителем" в конфликте элит выйдет именно Евгений Пригожин.