Міністр оборони Росії давно втратив свою довіру серед російського населення, яке було ще до війни в Україні. Проте він все ще намагається показати, що керує ситуацію на фронті. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Хоче досі на щось впливати"

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу начебто відвідав російських окупантів на Запорізькому напрямку. Він буцімто проінспектував пункт управління росіян, а також вручив окупантам нагороди.

Шойгу – не є суб’єктом сьогодні процесів, які так чи інакше будуть стабілізувати цю війну. Але йому теж хочеться доводити, що він на щось впливає, що він безпосередньо керує подіями по забезпеченню російського угрупування і по цих операціях, яке проводить російське окупаційне угрупування,

– зауважив Михайло Подоляк.

Цікаво відзначити, що на вибори “Єдина Росія” йшла ключовим персонажем, бо лідером партійного списку був Шойгу. Він мав величезний рейтинг довіри. Натомість сьогодні це змінилось кардинально. Власне, як і ледь не у всього військово-політичного керівництва Росії.

"Сьогодні цей рейтинг дорівнює, мені видається, дорівнює кількості втрачених військовослужбовців російської армії на території України. (Шойгу) це, скажімо, військовослужбовець чи маршал, якого вже не існує", – підсумував радник голови ОП.

Хоч Сєргєй Шойгу прагне створити враження, що досі контролює якісь процеси, має певні впливи та все ще керує ситуацією на лінії фронту, йому це навряд чи вдасться.

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