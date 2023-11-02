Кроме того, Шойгу рассказал, что якобы российская "легендарная ПВО" только за октябрь сбила 37 украинских самолетов и 6 ракет. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона посмеялся над бредом кремлевского приспешника.

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Враг имеет проблемы в обороне

Разведчик отметил, что, когда бы подсчитать то количество украинских самолетов и вооружения, которое оккупанты, по их словам, ликвидировали, то получится, что оружия в Украины чуть ли не больше, чем у самой России.

Дурак мыслью богатеет. Киев они тоже за три дня брать планировали,

– напомнил Юсов.

Также представитель ГУР указал на то, что у России есть существенные проблемы с той же ПВО, которой она готовится на раз-два сбивать наши истребители. Так, например, оккупанты передислоцируют средства противовоздушной и противоракетной обороны с других направлений на временно оккупированную территорию. В то же время "на самой России что-то время от времени взрывается", а значит, им нужно как-то защищать и собственное небо. Хотя, добавил Юсов, у оккупантов еще немало систем С-300 и С-400.

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