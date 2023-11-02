Кроме того, Шойгу рассказал, что якобы российская "легендарная ПВО" только за октябрь сбила 37 украинских самолетов и 6 ракет. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона посмеялся над бредом кремлевского приспешника.
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Враг имеет проблемы в обороне
Разведчик отметил, что, когда бы подсчитать то количество украинских самолетов и вооружения, которое оккупанты, по их словам, ликвидировали, то получится, что оружия в Украины чуть ли не больше, чем у самой России.
Дурак мыслью богатеет. Киев они тоже за три дня брать планировали,
– напомнил Юсов.
Также представитель ГУР указал на то, что у России есть существенные проблемы с той же ПВО, которой она готовится на раз-два сбивать наши истребители. Так, например, оккупанты передислоцируют средства противовоздушной и противоракетной обороны с других направлений на временно оккупированную территорию. В то же время "на самой России что-то время от времени взрывается", а значит, им нужно как-то защищать и собственное небо. Хотя, добавил Юсов, у оккупантов еще немало систем С-300 и С-400.
F-16 для Украины: последние новости
- Главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что F-16 были наиболее нужны в 2022 году, в этом году они менее полезны. По словам генерала, Запад, медля с передачей истребителей, позволил России выиграть время, перегруппироваться и наладить оборону после внезапного прорыва на севере Харьковской области и на юге Херсонщины в конце 2022 года.
- Украинские пилоты уже учатся на F-16. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, и самолеты, и пилоты, и инженерно-авиационная служба, которая будет обслуживать F-16, будут прибывать в Украину постепенно. Срок обучения для каждого пилота индивидуальный.
- Напомним, что Дания и Нидерланды стали первыми странами, пообещавшими передать Украине истребители F-16. Также об этом объявили Норвегия и Бельгия.