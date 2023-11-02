Крім того, Шойгу розповів, що нібито російська "легендарна ПВО" лише за жовтень збила 37 українських літаків та 6 ракет. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону поглузував з маячні кремлівського посіпаки.

Дивіться також Могли би переламати хід війни на окремому плацдармі, – Черник про переваги винищувачів F-16

Ворог має проблеми в обороні

Розвідник зазначив, що, коли б підрахувати ту кількість українських літаків і озброєння, яку окупанти, за їхніми словами, ліквідували, то вийде, що зброї в України заледве не більше ніж в самої Росії.

Дурень думкою багатіє. Київ вони теж за три дні брати планували,

– нагадав Юсов.

Також представник ГУР вказав на те, що у Росії є суттєві проблеми з тією самою ППО, якою вона готується на раз-два збивати наші винищувачі. Так, наприклад, окупанти передислоковують засоби протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків на тимчасово окуповану територію. Водночас "на самій Росії щось час від час вибухає", а отже, їм потрібно якось захищати і власне небо. Хоча, додав Юсов, в окупантів ще чимало систем С-300 та С-400.

F-16 для України: останні новини