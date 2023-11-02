Крім того, Шойгу розповів, що нібито російська "легендарна ПВО" лише за жовтень збила 37 українських літаків та 6 ракет. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону поглузував з маячні кремлівського посіпаки.
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Ворог має проблеми в обороні
Розвідник зазначив, що, коли б підрахувати ту кількість українських літаків і озброєння, яку окупанти, за їхніми словами, ліквідували, то вийде, що зброї в України заледве не більше ніж в самої Росії.
Дурень думкою багатіє. Київ вони теж за три дні брати планували,
– нагадав Юсов.
Також представник ГУР вказав на те, що у Росії є суттєві проблеми з тією самою ППО, якою вона готується на раз-два збивати наші винищувачі. Так, наприклад, окупанти передислоковують засоби протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків на тимчасово окуповану територію. Водночас "на самій Росії щось час від час вибухає", а отже, їм потрібно якось захищати і власне небо. Хоча, додав Юсов, в окупантів ще чимало систем С-300 та С-400.
F-16 для України: останні новини
- Головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що F-16 були найбільш потрібні у 2022 році, цього року вони менш користі. За словами генерала, Захід, зволікаючи із передачею винищувачів, дозволив Росії виграти час, перегрупуватися та налагодити оборону після раптового прориву на півночі Харківщини та на півдні Херсонщини наприкінці 2022 року.
- Українські пілоти вже навчаються на F-16. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, і літаки, і пілоти, і інженерно-авіаційна служба, яка буде обслуговувати F-16, прибуватимуть до України поступово. Термін навчання для кожного пілота індивідуальний.
- Нагадаємо, що Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.