Шойгу заявил о "срочной необходимости" укрепить оборону России и Беларуси

В Москве 24 июня состоялась встреча министров "обороны" России и Беларуси. Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили сотрудничество в рамках двусторонней оборонной поддержки так называемых "союзных государств".

По словам Шойгу, нынешние обстоятельства "диктуют необходимость принятия срочных совместных мер "по укреплению обороноспособности обеих стран. Об этом приспешник Путина заявил российским пропагандистским СМИ после встречи с белорусским военным высокопоставленным чиновником.

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Россия и Беларусь планируют совместно и срочно "усиливать обороноспособность"

Отмечается, что в ходе встречи главы министерств стран-агрессоров обсудили военно-политическую ситуацию, вопросы военно-технического сотрудничества между ведомствами двух стран, подготовку к совместным оперативным учениям под названием "Щит союза – 2023", а также вопрос так называемого "патриотического воспитания" молодежи.

"Щит союза – 2023" – масштабная программа российско-белорусских военных учений, объявленная осенью 2021 года, накануне широкомасштабного нападения России на Украину. Речь идет о сотрудничестве России и Беларуси в отраслях радиационной, химической и биологической "защиты", радиоэлектронной борьбы, топогеодезического и навигационного обеспечения.

Добавим, что после встречи с Хрениным, Шойгу дал комментарий российскому пропагандистскому СМИ, в котором отметил необходимость укрепления "обороноспособности" при нынешних обстоятельствах.

Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности "союзного государства", повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны,

– заявил Шойгу.

Российский министр подчеркнул, что такие действия становятся "все актуальнее", и Россия готова оказать поддержку "белорусским друзьям".

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К слову, актуальность таких действий действительно усиливается, ведь серия "хлопка" в России продолжается. Так называемые "хлопки" на территории страны-агрессора продолжают звучать:

Под Москвой 23 июня вспыхнул завод по изготовлению красок. В результате инцидента обрушилась крыша здания – там было 10 емкостей с легковоспламеняющимися веществами.

Между тем, в Бурятии возникли перебои с электроэнергией – на Гусиноозерской ГРЭС возникла авария. В Улан-Уде в результате инцидента прекратили свое движение трамваи и перестали работать светофоры.

На днях раньше в Брянской области горела военная часть. В результате пожара сгорело много российской техники, которая, вероятно, ремонтировалась после боевых действий в Украине.

Недалеко от Москвы, в Сергиевом Посаде, пожар произошел на территории оптико-механического завода – среди прочего, там производилась и военная оптика.

Загорелся недавно и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, связываемый с супругой Виктора Медведчука. На одном из обнародованных видео видно, что НПЗ атаковал неизвестный беспилотник.

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