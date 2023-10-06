Шольц затягивает передачу Taurus, потому что боится "эскалации": Уоллес призвал Германию сделать это

Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что передачей Украине дальнобойных ракет Taurus может спровоцировать Россию. Он считает, что этот вопрос нужно тщательно взвесить, чтобы не допустить эскалации.

После террористического удара по магазину и кафе в Грозе эксминистр обороны Британии призвал Германию наконец-то передать важное вооружение. Напомним, в результате атаки по Харьковщине погибли 52 человека.

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Нужно "взвешенное решение"

На пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде журналисты поинтересовались у Олафа Шольца, почему тот затягивает отправку в Украину ракет Taurus. Канцлер ответил, что этот вопрос нуждается в тщательном рассмотрении – якобы "эти рассуждения не могут прекратиться сразу".

По его мнению, немецкое правительство должно учитывать требования конституции и взвешивать все варианты действия. После этого он добавил, что страна не может допустить эскалацию войны и не может стать ее частью.

Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также моя задача как канцлера,

– убеждает Шольц.

Украине нужны дальнобойные ракеты

На фоне террористической атаки России на село Гроза, во время которой погибли 52 человека, бывший министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Германию передать Украине ракеты Taurus. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Уоллес убежден, что необходима реакция на каждые удары России по гражданской инфраструктуре и на каждое нарушение международного права. Британия и Франция уже сделали свой шаг.

Мы сделали это с помощью Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна направить на Украину свои ракетные комплексы Taurus и присоединиться к Великобритании и Франции.

– написал Уоллес.

Что известно о передаче ракет

Ранее сообщалось, что трехпартийное коалиционное правительство Германии одобрило поставки Taurus, однако Шольц блокирует решение. Канцлер боится, что в Украину придется отправить персонал для обслуживания и управления комплексным оружием – это глубже втянет Германию в войну.

Немецкий евродепутат Михаэль Галер убеждает, что Шольц переживает, что с помощью Taurus будет уничтожен Крымский мост. Он размышляет над возвращением к "дружбе" с Россией после окончания войны

Олаф Шольц ранее заявлял, что в случае передачи немецких ракет те должны быть модифицированы таким образом, чтобы украинские войска не могли атаковать территорию России. В Бундестаге считают, что Украина может избивать немецкими ракетами Taurus по целям как в оккупированном Крыму, так и по территории России. Международное право позволяет наносить удары по агрессору – производитель ракет при этом неважен.