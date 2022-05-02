Шольц хочет пригласить Индию на саммит G7, чтобы укрепить антипутинскую коалицию — Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет пригласить Индию в качестве гостя на саммит лидеров Большой семерки. Такое решение политик принял для того, что укрепилась антипутинская коалиция.

Соответствующее приглашение Шольц сделает, чтобы изменить "нейтральную" позицию Индии и некоторых других стран по отношению к России. Об этом сообщили источники агентства.

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Германия планирует пригласить Индию и другие страны на саммит G7

Германия, председательствующая в G7, также планирует пригласить лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит в Альпах с 26 по 28 июня,

– сообщили источники.

Предварительно утверждают, что о своем решении Шольц сообщит уже в понедельник, 2 мая. То есть в день, когда в Берлин с визитом прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Канцлер Германии решил, что Индию нужно пригласить как гостя на саммит G7, потому что она может стать ценным партнером в усилиях по международной изоляции России... Также Шольц "видит возможность тесного сотрудничества с Моди" в других сферах, в том числе по изменению климата и обороны", – сообщили источники.

Кроме того, Германия хочет в среднесрочной перспективе, чтобы оборонные компании Европы предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.

Также следует упомянуть, что Индия воздержалась от голосования в апреле при ООН за исключение России из Совета организации по правам человека. Также страна увеличивает импорт энергоносителей из России.

Кратко о позиции Германии касаемо войны в Украине

Стоит вспомнить, что Олаф Шольц по-прежнему отстаивает позицию, чтобы не поставлять танки Украине. Он сказал, что Германия не будет этого делать, пока к такому же поступку не прибегут США и другие страны. Однако не исключает, что впоследствии такое решение возможно.

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