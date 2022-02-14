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Заметьте СНБО отрицает наступление 16 февраля, план эвакуации Киева: главное об угрозе России 14 февраля

В Украину с визитом прибыл канцлер Германии

Олаф Шольц прилетел в Украину с официальным визитом 14 февраля. Политик встретился с Владимиром Зеленским в Марьинском дворце.

Шольц и Зеленский провели переговоры, после которых вышли к журналистам. В частности Президент Украины:

заявил, что обсудили введение комплексного пакета санкций против агрессии;

предложил начать диалог в энергетической сфере, во время которого наработают энергетические гарантии и действенную поддержку украинской энергетики;

намекнул, что для Украины сейчас очень важна закупка вооружения и военной техники. Поэтому президент поднял этот вопрос во время переговоров с канцлером.

Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине 150 миллионов евро кредита. Более того, канцлер заявил, что, в случае нового вторжения, против России введут "далеко идущие и эффективные" санкции. Однако не сказал, будут ли касаться они "Северного потока-2".

СНБО провел закрытое заседание и отрицает наступление России 16 февраля

На базе Совета национальной безопасности и обороны провели совещание под грифом "секретно". Оно прошло на фоне информации об угрозах вторжения России.

Сегодня мы не видим, что широкомасштабное наступление России может произойти то ли 16, то ли 17 числа,

– заверил Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что враг хочет дестабилизировать ситуацию внутри страны. Именно поэтому Данилов обратился к выехавшим за границу депутатам и призвал их "прекратить расшатывать ситуацию".

По состоянию на 18:00 14 февраля за пределами страны находятся всего 23 нардепа. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, "Украинская правда" написала, что среди них больше всего членов ОПЗЖ. К примеру, Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович и другие.

Также Алексей Данилов отрицал слухи, что Украина собирается закрывать воздушное пространство. Он подчеркнул, что это не соответствует действительности.

Кроме того, политик объяснил – то, что депутаты Госдумы России хотят признать так называемую "независимость" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса, то "это такая страна".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Владимир Зеленский снова обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за напряжения на фоне информации о возможном вторжении России в Украину.

Политик подчеркнул, что дату нового вторжения агрессора Украине называют уже не впервые, ведь Россия систематически стягивает свои войска к границам, ограничивает поставки газа, пытается диктовать внешний курс и сеять панику через СМИ. Однако Украина – сильна как никогда.

Это не первая угроза, с которой столкнулся сильный украинский народ. 2 года назад мы, как и весь мир, растерянно смотрели в глаза пандемии, но сплотились и четкими шагами ее практически победили,

– заявил президент.

Владимир Зеленский заверил, что Вооруженные Силы Украины знают, где именно у границы расположена российская армия, ее численность, оснащение и планы, а также в очередной раз отметил, что наша армия умеет реагировать на любую угрозу.

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Заявление Вадима Пристайко о вступлении Украины в НАТО

Источник: твиттер BBC Radio

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Это (вступление в НАТО – 24 канал) предусмотрено нашей Конституцией. Однако мы гибки в поиске наилучшего разрешения ситуации. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно,

– отметил Пристайко.

Стоит заметить, что в разговоре с журналистом посол отметил, что:

Украина вряд ли сможет отказаться от цели вступить в Альянс;

вступление Украины в НАТО не изменит существенно ситуации безопасности для России;

Москве значительно больше не нравится, что Украина может стать "чем-то иным, чем Россия". Ведь тогда и сами россияне могут захотеть изменить направление своей страны.

Сам Пристайко и МИД прокомментировали заявление по НАТО

Впоследствии спикер МИД Олег Николенко заявил, что фразу Вадима Пристайко о "возможном отказе от НАТО, чтобы предотвратить войну" вырвали из контекста. Представитель объяснил:

"безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями;

в то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности".

Олег Николенко заверил, что ключевой для страны – вопрос гарантий безопасности. Лучшая гарантия – немедленный прием Украины в Альянс.

Сам Вадим Пристайко объяснил, для того, чтобы избежать войны, просто сейчас надо быть готовыми на компромиссы. Однако они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях.

Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас,

– подытожил посол.

SkyUp договорилась с лизингодателем о возобновлении полетов над Украиной

Источник: SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp после переговоров с лизингодателем объявила, что останется в украинском небе в полном объеме и продолжает работать в штатном режиме.

Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыт на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе,

– заявил гендиректор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Генеральный директор SkyUp добавил, что переговоры со страховщиками были сложными. Кроме того, зарубежные партнеры продолжат регулярно оценивать риски и вести мониторинг ситуации.

Что этому предшествовало