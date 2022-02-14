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Зауважте РНБО заперечила наступ 16 лютого, план евакуації Києва: головне про загрозу Росії 14 лютого

В Україну з візитом прибув канцлер Німеччини

Олаф Шольц прилетів в Україну з офіційним візитом 14 лютого. Політик зустрівся з Володимиром Зеленським у Мар'їнському палаці.

Шольц та Зеленський провели перемовини, після яких вийшли до журналістів. Зокрема Президент України:

заявив, що обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти агресії;

запропонував започаткувати діалог в енергетичній сфері, під час якого напрацюють енергетичні гарантії та дієву підтримку української енергетики;

натякнув, що для України зараз дуже важливою є закупівля озброєння та військової техніки. Тому президент порушив це питання під час перемовин з канцлером.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро кредиту. Ба більше, канцлер заявив, що, у разі нового вторгнення, проти Росії запровадять "далекосяжні й ефективні" санкції. Однак не сказав, чи стосуватимуться вони "Північного потоку-2".

РНБО провела закрите засідання

На базі Ради національної безпеки та оборони провели нараду під грифом "таємно". Вона відбулась на тлі інформації про загрози вторгнення Росії.

Сьогодні ми не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Росії може відбуватись чи то 16, чи то 17 числа,

– запевнив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що ворог хоче дестабілізувати ситуацію всередині країни. Саме тому Данілов звернувся до депутатів, які виїхали за кордон й закликав їх "припинити розхитувати ситуацію".

Станом на 18:00 14 лютого за межами країни перебуває загалом 23 нардепів. Посилаючись на джерела у правоохоронних органах, "Українська правда" написала, що серед них – найбільше членів ОПЗЖ. Наприклад, Ілля Кива, Наталія Королевська, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Рабінович та інші.

Також Олексій Данілов заперечив чутки, що Україна збирається закривати повітряний простір. Він наголосив, що це не відповідає дійсності.

Окрім того, політик пояснив – те, що депутати Держдуми Росії хочуть визнавати так звану "незалежність" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу то "це така країна".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Володимир Зеленський знову звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через напругу на тлі інформації про можливе вторгнення Росії в Україну.

Політик наголосив, що дату нового вторгнення агресора Україні називають вже не вперше, адже Росія систематично стягує свої війська до кордонів, обмежує постачання газу, намагається диктувати зовнішній курс та сіяти паніку через ЗМІ. Однак Україна – сильна як ніколи.

Це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ. 2 роки тому ми, як і весь світ, розгублено дивилися в очі пандемії, але згуртувалися та чіткими кроками її практично перемогли,

– заявив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Збройні сили України знають, де саме біля кордону розташована російська армія, її чисельність, оснащення та плани, а також вкотре зазначив, що наша армія вміє реагувати на будь-яку загрозу.

Дивіться звернення президента до українців: відео

Заява Вадима Пристайка щодо вступу України в НАТО

Джерело: твітер BBC Radio

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Це (вступ до НАТО – 24 канал) передбачено нашою Конституцією. Однак ми гнучкі у пошуку найкращого вирішення ситуації. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно,

– зазначив Пристайко.

Варто зауважити, що у розмові з журналістом посол зауважив, що:

Україна навряд зможе відмовитися від мети вступити до Альянсу;

вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії;

Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія". Адже тоді й самі росіяни можуть захотіти змінити напрям своєї країни.

Сам Пристайко та МЗС прокоментували заяву щодо НАТО

Згодом речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що фразу Вадима Пристайка про "можливу відмову від НАТО, аби запобігти війні" вирвали з контексту. Речник пояснив:

"безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями;

водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу".

Олег Ніколенко запевнив, що ключове для країни – питання гарантій безпеки. Найкраща гарантія – негайний прийом України до Альянсу.

Сам Вадим Пристайко пояснив, – для того, щоб уникнути війни просто зараз, треба бути готовими на компроміси. Однак вони не лежать у сфері НАТО, а в мінських домовленостях.

Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз,

– підсумував посол.

SkyUp домовилась з лізингодавцем про відновлення польотів над Україною

Джерело: SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp після переговорів із лізингодавцем оголосила, що залишиться в українському небі у повному обсязі та продовжує працювати у штатному режимі.

Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі,

– заявив гендиректор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Генеральний директор SkyUp додав, що перемовини зі страховиками були складними. Крім того, закордонні партнери продовжать регулярно оцінювати ризики й вести моніторинг ситуації.

Що цьому передувало