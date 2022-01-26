Шольц и Макрон обсудили Украину и общий ответ на агрессию России

Президент Франции и канцлер Германии встретились 25 января в Берлине. Одной из самых важных тем разговора была ситуация вокруг Украины.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон заверили, что занимают общую позицию по поводу агрессии России. Политики надеются на деэскалацию, но готовы и наказать Кремль, если тот решится на новое нападение.

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Запад продолжает повторять тезис о том, что Россия заплатит за новую агрессию против Украины

Франция и Германия призвали Россию к "однозначным шагам" в сторону деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Во время совместного брифинга 25 января после личной встречи в Берлине Олаф Шольц, немецкий канцлер, и Эммануэль Макрон, французский президент, отметили это, а еще следующее:

Новая российская военная агрессия против Украины будет иметь "строгие последствия".

Если Россия не пойдет по пути деэскалации, то заплатит "очень высокую цену".

Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые будут способствовать деэскалации, и мы все едины в том, что военная агрессия вызовет серьезные последствия,

– сказал Шольц.

И подчеркнул, что у ЕС и НАТО – общая позиция: "Военная агрессия, которая ставит под сомнение территориальную целостность Украины, будет иметь последствия и очень высокую цену". Это подтвердил и президент Франции: "Европейцы и их союзники занимают единую и скоординированную позицию".

Учитывая текущую ситуацию – мы все должны быть очень внимательны. Мы следим за ситуацией и ее развитием и готовим соответствующий ответ,

– добавил Макрон.

Также оба лидера призвали Россию к деэскалации и диалогу во всех возможных форматах. Среди других вопросов, которые обсуждались во время встречи Шольц и Макрон, были экономика, климат и руководство Германии в G7.

Примите во внимание: Германия и Франция принципиально не поставляют в Украину оружие

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Что происходит сейчас, в 2022:

На фоне роста российской угрозы Германия принципиально не помогает Украине оружием, а Франция вообще на этот счет свою позицию не озвучивала.

Хотя Макрон перед президентскими выборами активизировался: в частности, он заявил, что хочет провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

И точно такая же ситуация была в 2014:

"Поставки оружия в Украину были бы бесполезны и способствовали бы только расширению конфликта", – заявлял тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.

и способствовали бы только расширению конфликта", – заявлял тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. А канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что против поставок вооружений Украине, потому что "это создаст впечатление о возможности военного разрешения конфликта".

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