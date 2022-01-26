Шольц и Макрон обсудили Украину и общий ответ на агрессию России

26 января 2022 , 04:58
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Источник:

Укринформ

Президент Франции и канцлер Германии встретились 25 января в Берлине. Одной из самых важных тем разговора была ситуация вокруг Украины.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон заверили, что занимают общую позицию по поводу агрессии России. Политики надеются на деэскалацию, но готовы и наказать Кремль, если тот решится на новое нападение.

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Запад продолжает повторять тезис о том, что Россия заплатит за новую агрессию против Украины

Франция и Германия призвали Россию к "однозначным шагам" в сторону деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Во время совместного брифинга 25 января после личной встречи в Берлине Олаф Шольц, немецкий канцлер, и Эммануэль Макрон, французский президент, отметили это, а еще следующее:

  • Новая российская военная агрессия против Украины будет иметь "строгие последствия".
  • Если Россия не пойдет по пути деэскалации, то заплатит "очень высокую цену".

Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые будут способствовать деэскалации, и мы все едины в том, что военная агрессия вызовет серьезные последствия,
– сказал Шольц.

И подчеркнул, что у ЕС и НАТО – общая позиция: "Военная агрессия, которая ставит под сомнение территориальную целостность Украины, будет иметь последствия и очень высокую цену". Это подтвердил и президент Франции: "Европейцы и их союзники занимают единую и скоординированную позицию".

Учитывая текущую ситуацию – мы все должны быть очень внимательны. Мы следим за ситуацией и ее развитием и готовим соответствующий ответ,
– добавил Макрон.

Также оба лидера призвали Россию к деэскалации и диалогу во всех возможных форматах. Среди других вопросов, которые обсуждались во время встречи Шольц и Макрон, были экономика, климат и руководство Германии в G7.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Примите во внимание: Германия и Франция принципиально не поставляют в Украину оружие

Что происходит сейчас, в 2022:

И точно такая же ситуация была в 2014:

  • "Поставки оружия в Украину были бы бесполезны и способствовали бы только расширению конфликта", – заявлял тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.
  • А канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что против поставок вооружений Украине, потому что "это создаст впечатление о возможности военного разрешения конфликта".

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Автор: Олесь Друкач