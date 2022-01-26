Шольц и Макрон обсудили Украину и общий ответ на агрессию России
Источник:Укринформ
Президент Франции и канцлер Германии встретились 25 января в Берлине. Одной из самых важных тем разговора была ситуация вокруг Украины.
Олаф Шольц и Эммануэль Макрон заверили, что занимают общую позицию по поводу агрессии России. Политики надеются на деэскалацию, но готовы и наказать Кремль, если тот решится на новое нападение.
Также интересно Сюрпризов не будет, – США показали Украине предварительный вариант ответа России на ее ультиматум
Запад продолжает повторять тезис о том, что Россия заплатит за новую агрессию против Украины
Франция и Германия призвали Россию к "однозначным шагам" в сторону деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Во время совместного брифинга 25 января после личной встречи в Берлине Олаф Шольц, немецкий канцлер, и Эммануэль Макрон, французский президент, отметили это, а еще следующее:
- Новая российская военная агрессия против Украины будет иметь "строгие последствия".
- Если Россия не пойдет по пути деэскалации, то заплатит "очень высокую цену".
Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые будут способствовать деэскалации, и мы все едины в том, что военная агрессия вызовет серьезные последствия,
– сказал Шольц.
И подчеркнул, что у ЕС и НАТО – общая позиция: "Военная агрессия, которая ставит под сомнение территориальную целостность Украины, будет иметь последствия и очень высокую цену". Это подтвердил и президент Франции: "Европейцы и их союзники занимают единую и скоординированную позицию".
Учитывая текущую ситуацию – мы все должны быть очень внимательны. Мы следим за ситуацией и ее развитием и готовим соответствующий ответ,
– добавил Макрон.
Также оба лидера призвали Россию к деэскалации и диалогу во всех возможных форматах. Среди других вопросов, которые обсуждались во время встречи Шольц и Макрон, были экономика, климат и руководство Германии в G7.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Примите во внимание: Германия и Франция принципиально не поставляют в Украину оружие
Что происходит сейчас, в 2022:
- На фоне роста российской угрозы Германия принципиально не помогает Украине оружием, а Франция вообще на этот счет свою позицию не озвучивала.
- Хотя Макрон перед президентскими выборами активизировался: в частности, он заявил, что хочет провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
И точно такая же ситуация была в 2014:
- "Поставки оружия в Украину были бы бесполезны и способствовали бы только расширению конфликта", – заявлял тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.
- А канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что против поставок вооружений Украине, потому что "это создаст впечатление о возможности военного разрешения конфликта".
Актуальное видео, которое может вас заинтересовать: "Украину не ждут в НАТО"