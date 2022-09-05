Шольц считает россию ненадежным поставщиком энергии и уверен, что зиму "удастся пережить"

Россия продолжает шантажировать Европу газом. Однако в Германии уверены, что это не помешает пережить зиму.

По словам канцлера Олафа Шольца, россия не является надежным поставщиком энергоносителей. Он 4 сентября отметил, что Германия сейчас переживает экономически трудные времена.

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Канцлер сказал, что немецкое правительство утвердило новый пакет помощи жителям перед отопительным сезоном.

Мы переживем эту зиму,

– убежден Шольц.

Заявления россии

Вице-премьер россии александр новак сказал, что Европа может получить резкое увеличение цен на газ зимой. Он назвал это следствием "недальновидной политики".

"Наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", – заявил Новак.

Кстати Россия хочет ударить бедностью там, где не достает ракетами, – Зеленский об энергетическом шантаже.

В Евросоюзе отметили, что готовы к нарушению россией соглашений. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони сообщил, что не боится решений владимира путина.

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