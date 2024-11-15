Шольц после переговоров с Путиным планирует пообщаться с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По их результатам он также планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эти переговоры станут вторыми за последнее время. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию Шольца, сообщает 24 Канал.

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Детали переговоров Шольца с Путиным и Зеленским

Ранее на этой неделе Шольц и Зеленский уже созванивались. Случилось это 13 ноября.

Тогда лидеры по телефону обсудили помощь Украине, в частности предоставление IRIS-T. Планируется, что шестая из запланированных систем ПВО от Германии прибудет в нашу страну к концу 2024 года.

Уже через несколько дней, 15 ноября, Шольц пообщался с Путиным.

Немецкий канцлер в очередной раз осудил войну России против Украины, призвал российского диктатора к миру и выводу войск. Это, к слову, был первый их разговор за 2 года, и длился он почти час.

Итак, пообщавшись с главой Кремля, Шольц планирует провести еще один разговор с украинским президентом. Когда она состоится, пока у немецкого канцлера не сообщают.