Путин не угрожал ни мне, ни Германии, – Шольц

Недавно появилась информация, что Владимир Путин угрожал ракетным ударом накануне войны и Олафу Шольцу. Однако канцлер Германии это отрицает.

Олаф Шольц иногда разговаривает по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, президент страны-террористки не угрожал ему или Германии.

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Путин не угрожал Шольцу или Германии

Путин не угрожал мне или Германии. В наших телефонных разговорах очень четко прослеживаются наши очень разные точки зрения на войну в Украине,

– подчеркнул канцлер Германии.

Шольц отметил, что он ясно дает Путину понять, что Россия несет полную ответственность за войну.

"Без какой-либо причины Россия ворвалась к своему соседу, чтобы забрать часть или всю страну. Мы не можем просто принять это, потому что это фундаментально нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", – добавил канцлер.

Шольц планирует и дальше разговаривать с Путиным

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия готова к переговорам с Россией по контролю над вооружениями в Европе.

Недавно политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что Олаф Шольц продолжает верить, что с Владимиром Путиным можно о чем-то договориться.

По его словам, возможно, Шольц заявляет, якобы нужно говорить с Путиным не для завершения войны, а для того, чтобы российский диктатор не нажал какую-нибудь кнопку или принял позицию Запада, что эту войну ему не выиграть.