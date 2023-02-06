Олаф Шольц іноді розмовляє телефоном з російським диктатором Владіміром Путіним. За його словами, президент країни-терористки не погрожував йому або Німеччині.

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Путін не погрожував Шольцу або Німеччині

Путін не погрожував мені або Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко простежуються наші дуже різні точки зору на війну в Україні,

– наголосив канцлер Німеччини.

Шольц зазначив, що він чітко дає Путіну зрозуміти, що Росія несе повну відповідальність за війну.

"Без будь-якої причини Росія вдерлася до свого сусіда, щоб забрати частину чи всю країну. Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю", – додав канцлер.

Зверніть увагу! Раніше Олаф Шольц заявляв, що Німеччина готова до переговорів із Росією щодо контролю над озброєннями в Європі.

Шольц планує й надалі розмовляти з Путіним

Нещодавно політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив, що Олаф Шольц продовжує вірити, що з Владіміром Путіним можна про щось домовитись.

За його словами, можливо, Шольц заявляє, нібито треба говорити з Путіним не для завершення війни, а для того, щоб російський диктатор не натиснув якусь кнопку чи прийняв позицію Заходу, що цю війну йому не виграти.