Неудачно упал – и стал звездой: Шольц приковал внимание на саммите G20 своим новым образом

Из-за травмы канцлер Германии некоторое время вынужден носить повязку на глазу. "Пиратский имидж" Шольца уже изрядно "обсудили" в соцсетях, очередь дошла до лидеров "Большой двадцатки".

Шольц упал во время пробежки несколько дней назад, но все еще остается в центре внимания. Так, все встречи канцлера с главами других государств на саммите G20 в Индии начинались с вопросов о "пиратской повязке" и его самочувствии.

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Был "звездой" саммита

Именно с них, в частности, начал разговор президент Турции Реджеп Эрдоган. Немецкая делегация слышала комментарии о травмированном глазе Шольца чуть ли не при каждом поздравлении. Кроме, собственно представителей государств, интерес в "ярком" образе канцлера проявили и фотографы на мероприятии.

Журналист Spiegel в шутку заметил, что Шольцу не мешало бы повторить падение перед следующими выборами – это могло бы помочь ему заработать неплохие рейтинги.

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