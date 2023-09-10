Неудачно упал – и стал звездой: Шольц приковал внимание на саммите G20 своим новым образом
Источник:Spiegel
Из-за травмы канцлер Германии некоторое время вынужден носить повязку на глазу. "Пиратский имидж" Шольца уже изрядно "обсудили" в соцсетях, очередь дошла до лидеров "Большой двадцатки".
Шольц упал во время пробежки несколько дней назад, но все еще остается в центре внимания. Так, все встречи канцлера с главами других государств на саммите G20 в Индии начинались с вопросов о "пиратской повязке" и его самочувствии.
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Был "звездой" саммита
Именно с них, в частности, начал разговор президент Турции Реджеп Эрдоган. Немецкая делегация слышала комментарии о травмированном глазе Шольца чуть ли не при каждом поздравлении. Кроме, собственно представителей государств, интерес в "ярком" образе канцлера проявили и фотографы на мероприятии.
Журналист Spiegel в шутку заметил, что Шольцу не мешало бы повторить падение перед следующими выборами – это могло бы помочь ему заработать неплохие рейтинги.
Шольц упал и проснулся еще более известным: последние новости
- 2 сентября во время пробежки канцлер Германии Олаф Шольц упал и травмировал лицо – оно покрылось синяками. Поэтому политик был вынужден отменить ряд мероприятий.
- Уже 4 сентября Шольц поделился своим фото. На нем у канцлера – повязка через глаз. Чиновник отметил, что ждет мемы. Кроме того, он поблагодарил за "хорошие пожелания выглядеть еще хуже, чем есть".
- Пользователи соцсетей не заставили себя ждать – и создали ряд мемов, в которых Шольца чаще всего сравнивали с пиратом. В частности, у него на плече разместили попугайчика в образе его предшественницы – Ангелы Меркель.
- 5 сентября Шольц с шутке о собственном внешнем виде открыл международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене. "Каким бы полезным ни был бег трусцой, на некоторые расстояния лучше взять машину", – сказал он.