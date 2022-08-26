Германия не будет поставлять оружие, из которого можно обстрелять россию, – Шольц

Ольф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине, из которой можно было бы обстрелять боссию. Он объясняет это тем, что соблюдает правила, утвержденные США.

Главная цель остается такой, как была раньше – путин не должен победить в войне. Суверитет Украины и территориальная целостность должны быть сохранены.

Однако поставлять оружие Германия не будет и это принцип. Шольц пообещал это жителям Германии во время "Диалога с гражданами".

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Позиция Германии принципиальна

Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию россии. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И потому мы смотрим, что делают другие,

– заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что власти изучают, что могут предоставить Украине из собственных запасов. Но в то же время Германия "никогда не будет делать односторонних шагов, всегда ориентируясь на то, что делают союзники" и будет действовать "взвешенно и осторожно".

Немецкий политолог объяснил, почему Германия передает Украине мало техники

Министерство обороны Германии не поддержало предложение предоставить Украине большее количество оружия. Немецкий политолог Андреас Умланд объяснил решение страны.

По его словам, у Германии есть не так много оружия и техники, как, например, у Америки. Кроме того, сейчас действует политика Запада, чтобы не передавать Украине танки западных образцов.

Также политолог отметил, что военное сотрудничество – новое для Германии. "Правительство смотрит на другие страны и ищет свой путь в этом. Поэтому все так медленно происходит", – говорит Умланд.

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