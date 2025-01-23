Трамп назначил главой Секретной службы агента, который прикрывал его собой во время покушения

Летом на действующего президента США Дональда Трампа совершили покушение. Агент, который прикрывал его во время этого, получил должность.

Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы агента Шона Куррана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение самого Трампа в соцсети Truth Social.

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Он доказал свою храбрость

О назначении стало известно в ночь на 23 января. Президент США подчеркнул, что Курран – "большой патриот", который защищал семью Трампа в течение последних нескольких лет.

Шон Курран работает в Секретной службе с 2001 года. Именно он был ответственным за охрану Трампа во время его первого срока и после него.

Он прикрывал Трампа своим телом во время покушения в Батлере в Пенсильвании в июле 2024-го.

Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере,

– подчеркнул Трамп.

Это назначение не требует утверждения в Конгрессе США.