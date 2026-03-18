Об этом сообщила пресс-служба 157 ОМБр.
Что известно о визите Шона Пенна в Донецкую область?
Во время визита в Донецкую область Шон Пенн пообщался с украинскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи, и выразил поддержку и благодарность за их мужество и преданность защите Украины.
Его приезд – это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны,
– отметили в 157 ОМБр.
По словам военных, такие встречи вдохновляют и напоминают, что "даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной".
В 157 ОМБр опубликовали фото Шона Пенна у стелы на въезде в Славянск Донецкой области. В кадре рядом с актером также появился экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Шон Пенн приехал в Донецкую область / Фото: 157 ОМБр
Бойцы также отметили, что 157 ОМБр обратилась к Шону Пенну еще месяц назад: актеру рассказали об украинских воинах, которые месяцами держат фронт без ротации и под постоянными атаками FPV-дронов. По словам бригады, они просили только одного: чтобы мир узнал об этих людях.
Символично, что это произошло именно в день, когда Шон Пенн получил еще один "Оскар". В день, когда он мог быть на красной дорожке, он выбрал Украину,
– говорится в заметке.
В то же время 157 ОМБр записала видео с поздравлением актера с шестой номинацией и третьей победой в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
Шон Пенн, "Оскар" и Украина: коротко
15 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Оскар. Шон Пенн победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Одна битва за другой", однако на церемонии не появился. Впоследствии стало известно, что актер отправился в Украину с неожиданным визитом.
В Киеве Шон Пенн встретился с Владимиром Зеленским. Сейчас детали встречи не разглашаются, однако президент Украины опубликовал совместное фото.
Известно также, что Шон Пенн не остался без статуэтки: ему вручили железный "Оскар" от Укрзализныци. Эта статуэтка изготовлена из стали вагона, который был поврежден из-за российского обстрела.