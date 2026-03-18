Про це повідомила пресслужба 157 ОМБр.

Що відомо про візит Шона Пенна на Донеччину?

Під час візиту на Донеччину Шон Пенн поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які виконують бойові завдання, та висловив підтримку й подяку за їхню мужність і відданість захисту України.

Його приїзд – це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни,

– зазначили в 157 ОМБр.

За словами військових, такі зустрічі надихають та нагадують, що "навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою".

У 157 ОМБр опублікували фото Шона Пенна біля стели на в'їзді до Слов'янська Донецької області. В кадрі поруч з актором також з'явився ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Шон Пенн приїхав на Донеччину / Фото: 157 ОМБр

Бійці також зазначили, що 157 ОМБр звернулася до Шона Пенна ще місяць тому: актору розповіли про українських воїнів, які місяцями тримають фронт без ротації та під постійними атаками FPV-дронів. За словами бригади, вони просили лише одного: щоб світ дізнався про цих людей.

Символічно, що це сталося саме в день, коли Шон Пенн отримав ще один "Оскар". У день, коли він міг бути на червоній доріжці, він обрав Україну,

– йдеться в дописі.

Водночас 157 ОМБр записала відео з привітанням актора з шостою номінацією та третьою перемогою в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".

