Уже прощаются с Крымским мостом: z-военкор опозорился в эфире Скабеевой
У российских пропагандистов уже несколько дней ужасное настроение в эфирах из-за принятой помощи США для Украины, а также передачи дальнобойных ракет ATACMS.
На шоу Ольги Скабеевой сказали, что Россию ждут серьезные проблемы в ближайшее время. Один из гостей вообще допустил роковую ошибку, когда заговорил об ударе по Крымскому мосту, пишет 24 Канал.
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Больше о казусе
Ольга Скабеева признала, что одобренный 61 миллиард долларов – это большие средства. По словам пропагандистки, Украина якобы будет отдавать не деньгами, а оружием. В свою очередь, каждый новый тип вооружения – смерти российских солдат. По ее мнению, это очень серьезно, как и ракеты ATACMS.
Ведущая спросила у гостя эфира об опасности для России от одобренной помощи. Отвечая, z-военкор запутался в словах и назвал Крымский мост "украинским". Россиянин понимает, что вскоре от незаконно построенного сооружения останется только название.
Преимущественно эти деньги будут нацелены, чтобы провести атаку, видимо, на наш Украинский мост, то есть Крымский мост попытаются атаковать,
– оговорился z-военкор.
Об "аналоге" ATACMS
Уже на другом шоу один из российских экспертов подтвердил мощность ATACMS. По его словам, это высокоточное оружие, которое имеет три скорости звука и дальность 300 километров.
Пропагандист заявил, что страна-агресор имеет "аналог" – ракеты "Искандер". Они, по его мнению, бьют на большее расстояние и не менее опасны, чем ATACMS.
Угроза в том, что ракеты хорошо бьют по стационарным объектам. В мае они попытаются провести атаку на Крымский мост, к тому же комбинированную, не только с использованием ATACMS, а с привлечением всего возможного оружия,
– сказал он.
Враг продолжает возмущаться из-за ATACMS для Украины
- Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал передачу Украине ракет дальнего действия ATACMS "очень опасным". По его словам, любое неосторожное слово может начать открытое военное противостояние вплоть до применения ядерного оружия.
- Пропагандистка Скабеева уже "нарисовала карту" приблизительных мест, куда якобы ударят ВСУ, когда получат ATACMS. Она рассказала, что они долетят до Белгорода, Курска, Воронежа, а также до многих украинских городов, которые находятся под оккупацией.
- Впоследствии Скабеева заявила, что это оружие поможет Киеву бить по временно оккупированному Крыму. Она даже предполагает, что Украина может запустить эти ракеты по белорусскому Минску. Также пропагандистку разозлило, что Штаты передадут авиабомбы и аэродромное оборудование.