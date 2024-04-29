Уже прощаются с Крымским мостом: z-военкор опозорился в эфире Скабеевой

У российских пропагандистов уже несколько дней ужасное настроение в эфирах из-за принятой помощи США для Украины, а также передачи дальнобойных ракет ATACMS.

На шоу Ольги Скабеевой сказали, что Россию ждут серьезные проблемы в ближайшее время. Один из гостей вообще допустил роковую ошибку, когда заговорил об ударе по Крымскому мосту, пишет 24 Канал.

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Ольга Скабеева признала, что одобренный 61 миллиард долларов – это большие средства. По словам пропагандистки, Украина якобы будет отдавать не деньгами, а оружием. В свою очередь, каждый новый тип вооружения – смерти российских солдат. По ее мнению, это очень серьезно, как и ракеты ATACMS.

Ведущая спросила у гостя эфира об опасности для России от одобренной помощи. Отвечая, z-военкор запутался в словах и назвал Крымский мост "украинским". Россиянин понимает, что вскоре от незаконно построенного сооружения останется только название.

Преимущественно эти деньги будут нацелены, чтобы провести атаку, видимо, на наш Украинский мост, то есть Крымский мост попытаются атаковать,

– оговорился z-военкор.

Об "аналоге" ATACMS

Уже на другом шоу один из российских экспертов подтвердил мощность ATACMS. По его словам, это высокоточное оружие, которое имеет три скорости звука и дальность 300 километров.

Пропагандист заявил, что страна-агресор имеет "аналог" – ракеты "Искандер". Они, по его мнению, бьют на большее расстояние и не менее опасны, чем ATACMS.

Угроза в том, что ракеты хорошо бьют по стационарным объектам. В мае они попытаются провести атаку на Крымский мост, к тому же комбинированную, не только с использованием ATACMS, а с привлечением всего возможного оружия,

– сказал он.

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