Собирали данные о военной помощи Киеву: в Польше осудили украинца и белоруса

В Польше объявили приговоры гражданам Украины и Беларуси. Отмечается, что якобы они шпионили в пользу России.

Оба осужденных были среди 16 граждан Беларуси, Украины и России, арестованных Агентством внутренней безопасности Польши в рамках расследования шпионской группы, задачей которой был сбор информации о транспортировке военной техники в Украину.

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В Польше гражданин Украины предстал перед судом

Так, окружной суд в Люблине приговорил 23-летнего гражданина Украины к шести годам заключения и 15 000 злотых штрафа за участие в организованной группе, которая имела целью совершать преступления против Польши, шпионаж и хранение каннабиса.

Также приговор объявили 30-летнему белорусу. Его приговорили к двум годам и 10 месяцам заключения и 10 000 злотых штрафа за участие в группе и шпионаж.

Кроме того, оба должны заплатить по 5000 злотых в фонд помощи жертвам преступлений.

По словам судьи, нет сомнений, что украинец и белорус собирали секретную информацию для определения типа и объема помощи, которая передается в Украину. Оба осужденные участвовали в организованной преступной группе для получения финансовой выгоды.

По данным PAP, другие участники шпионской группы были отдельно приговорены к лишению свободы на срок от 13 месяцев до шести лет.

К слову, СБУ задержала 22-летнего демобилизованного военного, который шпионил для России в Запорожье, собирая данные о расположении украинских войск, складов с боеприпасами и военной техники на южном фронте.