Обоє засуджених були серед 16 громадян Білорусі, України та Росії, заарештованих Агентством внутрішньої безпеки Польщі у рамках розслідування шпигунської групи, завданням якої був збір інформації про транспортування військової техніки в Україну.

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У Польщі громадянин України постав перед судом

Так, окружний суд у Любліні засудив 23-річного громадянина України до шести років ув’язнення та 15 000 злотих штрафу за участь в організованій групі, яка мала на меті скоювати злочини проти Польщі, шпигунство та зберігання канабісу.

Також вирок оголосили 30-річному білорусу. Його засудили до двох років і 10 місяців ув'язнення та 10 000 злотих штрафу за участь у групі та шпигунство.

Крім того, обоє мають сплатити по 5000 злотих до фонду допомоги жертвам злочинів.

За словами судді, немає сумнів, що українець і білорус збирали секретну інформацію для визначення типу та обсягу допомоги, яка передається в Україну. Обидва засуджені брали участь в організованій злочиній групі задля отримання фінансової вигоди.

За даними PAP, інші учасники шпигунської групи були окремо засуджені до позбавлення волі на строк від 13 місяців до шести років.

До слова, СБУ затримала 22-річного демобілізованого військового, який шпигував для Росії у Запоріжжі, збираючи дані про розташування українських військ, складів з боєприпасами та військової техніки на південному фронті.