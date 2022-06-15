Шпионят в пользу России, – Жданов об угрозе от одной из стран на "Рамштайне-3"

Молдова и Грузия присоединились к саммиту Рамштайн-3. Сомнительно, что они сделали это для того, чтобы поддержать Украину. А вот каковы настоящие мотивы этих стран – интересный вопрос.

К сожалению, со стороны одной из этих стран есть конкретная угроза для Украины. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Молдова сама рассчитывает на помощь, в том числе военную. Они хотят показать, что вместе со всеми, вдруг что-нибудь перепадет. Грузия шпионит в пользу России,

– считает Жданов.

Грузия нам не союзник

По мнению военного эксперта, ждать поддержки от Грузии нам не стоит. Об этом свидетельствует та политика, проводимая правительством и руководителями страны.

Запад – забюрократизированный и инертный

Жданова отметил, что в Грузии оккупировано более 20% территорий, однако россиян там продолжают принимать как лучших друзей, приютят и радуются их деньгам. Более того, правительство ищет пути, которые помогут России обойти санкции.

"А Запад до сих пор думает, что Грузия – это прогрессивная страна, которая стремится к западному миру. Я этого не вижу", – резюмировал спикер.

Позиция Грузии по отношению к Украине

23-24 июня на заседании Совета Европы будет принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили это не устраивает. Он убежден, что его страна заслужила получить статус первой , ведь долгое время внедряет реформы и работает над сближением с Европой.

Владимир Зеленский выступал перед многими парламентами и народами разных стран, однако в Грузию его не пригласили. Известно, что президент страны Саломе Зурабишвили пожалела об этом . По ее мнению, когда идет война, нужно быть солидарными. Для этого достаточно было дать слово украинскому главнокомандующему.

Впоследствии грузинское правительство подало иск в Конституционный Суд против Зурабишвили. Ее обвиняют в невыполнении своих обязанностей. Дело в том, что президентка вроде бы отказалась назначать предложенных правительством послов.

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