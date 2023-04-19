Шрам на шее Путина спровоцировал волну слухов о состоянии его здоровья, – New York Post

Тема здоровья президента России Владимира Путина все чаще появляется в медийном пространстве. В частности, заговорили о том, что у лидера враждебного государства серьезные проблемы после того, как был замечен шрам в форме буквы "Z".

На Пасху "бункерный диктатор" решил показаться на людях и даже посетил церковь. В то же время на фотографиях, которые затем начали распространяться по сети, обычные люди, а затем и журналисты заметили "странную метку" на шее.

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Со здоровьем – невзгоды

Собственно, на одном из фото, опубликованных кремлевскими каналами, Путин выглядит мрачным и держит свечу. В то же время на коже над воротником его рубашки видна небольшая вмятина, напоминающая букву "Z", которая стала символом оккупантов в войне против Украины.

Шрам на шее Владимира Путина вызвал новые слухи о том, что здоровье российского президента может быть серьезно подорвано на фоне войны против Украины,

– пишут в материале издания New York Post.

Кроме того, там приведено заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко, который отметил, что диктатор "не очень хорошо выглядел в церкви", ведь передвигался с палкой и привлекал к себе внимание как раз благодаря этому шраму.



Шрам на шее у Путина в форме буквы "Z" / Фото из российских СМИ

Путин смертельно болен