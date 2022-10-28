Нападение на уроки, которые мир извлек из двух мировых войн, – Штайнмайер резко обвинил Путина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после посещения Киева обвинил Владимира Путина в нарушении европейского порядка безопасности. Штайнмайер сказал, что российская агрессия против Украины – это нападение на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн.

Штайнмайер возложил на Путина личную ответственность за развязывание величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. Немецкий президент провел параллель с шахматами, сказав, что Путин не просто нарушил правила, а бросил шахматную доску.

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Штайнмайер назвал 24 февраля эпохальным сдвигом

24 февраля Путин не просто нарушил правила и закончил партию. Он бросил самую шахматную доску на пол!,

– заявил Штайнмайер во Дворце Бельвю.

Он сказал, что жестокая и агрессивная война России против Украины превратила европейский порядок безопасности в пепел. При этом Штайнмайер отметил, что российская агрессия – это нападение на уроки, которые мир извлек из трагических мировых войн в XX веке.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака – это нападение на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн", – заявил президент Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что война в Украине имеет отношение к немцам

Штайнмайер сказал, что 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, стало эпохальным сдвигом. Он подчеркнул, что Кремль ведет захватническую войну, когда украинцы защищают свою страну, "которую они строили с момента обретения независимости тридцать лет назад".

По мнению президента Германии, агрессия России разрушила горбачевскую мечту о "общем европейском доме". Он назвал вторжение России атакой "на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ".

Это атака на все, что мы, немцы, тоже отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает: "Какое отношение эта война имеет к нам, немцам, к войне?", не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением – это неправильно!

– заявил Штайнмайер.

По его словам, именно поэтому Германия поддерживает Украину. Немецкий президент сказал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, оказывая войску, политическую и финансовую помощь.

Штайнмайер отметил, что Владимир Зеленский рассказал ему, насколько спасительны немецкие системы ПВО. Кроме того, он подчеркнул важность поддержки для быстрого восстановления Украины после атак России на важные инфраструктурные объекты.

Президент Германии посетил Украину

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября впервые с 24 февраля приехал в Украину. Он решил совершить визит в Корюковку на Черниговщине. Там немецкого президента застала воздушная тревога, и он находился в укрытии с местными жителями.

До недавнего времени в Украине было "холодное" отношение к Штайнмайеру, в том числе из-за его связей с Россией. Немецкий президент планировал приехать в Украину в апреле, но заявил, что его визит отклонили. В Киеве сказали, что не получали запросов от немецкого президента.

В начале мая "конфликт" удалось уладить. Президенты Украины и Германии провели беседу.

Вечером 25 октября Зеленский и Штайнмайер встретились в Киеве. Штайнмайер объявил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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