Снесенные дома, десятки пострадавших и жертвы: сокрушительный торнадо накрыл США

Американский штат Теннесси вечером 9 декабря накрыл мощный торнадо. Стихия сносила все на своем пути. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Торнадо пронесся также по штатам Кентукки и Арканзас. Последствия стихийного бедствия жуткие – разрушены дома, перевернуто десятки автомобилей, а более 80 тысяч жителей штата Теннесси остались без электроэнергии.

Смотрите также "Срывает крыши многоэтажек": в Грузии шторм разрушает инфраструктуру

Торнадо пронесся в США

Как сообщают в сети, эпицентр торнадо пришелся на округ Монтгомери к северу от Нэшвилла – на границе штатов Теннесси и Кентукки. Стихия разрушила десятки домов, срывала крыши домов и переворачивала автомобили (даже грузовики). В офисе шерифа округа Монтгомери уточнили, что торнадо начался в 14:00, а наибольшую силу вступил под вечер.

Сокрушительный торнадо пронесся по штату Теннесси: смотрите видео

Непогода обесточила часть Теннесси. По приблизительным данным, около 85 тысяч потребителей остались без электроэнергии. К слову, свидетели непогоды зафиксировали на видео, как торнадо задел линию электропередач, после чего та вспыхнула.

Торнадо в США: смотрите видео

К сожалению, торнадо нанес не только разрушения, но и унес жизни по меньшей мере 6 человек.

В настоящее время мы можем подтвердить, что в результате торнадо, прошедшего сегодня днем, погибли 6 человек. Среди них – один ребенок. Кроме того, 23 человека были госпитализированы,

– говорится в сообщении округа Монтгомери в штате Теннесси.

Последствия торнадо: смотрите видео

Синоптики предупреждают, что в ближайшее время непогода будет бурлить в восточной части США. Так прогнозируют сильные штормы, ураганный ветер, ливни и снег. По предварительным данным, прогнозируют ветер до 96 километров в час. Американцев уже предупреждают, что если Штаты накроет такое ненастье, то может нарушиться авиасообщение, а на дорогах может возникнуть хаос.

Разрушенные дома после торнадо: смотрите видео

Последствия торнадо в США – больше в галерее

В США более 150 автомобилей попали в ДТП из-за густого тумана

На главной межштатной трассе I-55 недалеко от Нового Орлеана в штате Луизиана 23 октября произошла ужасная авария – из-за тумана столкнулось более 150 автомобилей.

В полиции уточнили, что в ДТП столкнулось, по меньшей мере, 158 транспортных средств. Более того, возник масштабный пожар, поскольку в аварию попал грузовик, который перевозил опасные вещества. В сети сообщалось, что во время аварии погибли по меньшей мере 7 человек, еще 25 получили ранения.

Причиной масштабной аварии стало соединение "супертумана" и дыма от лесных пожаров.

"Сочетание дыма от лесных пожаров и густого тумана опасно. Я хочу призвать всех жителей Луизианы в пострадавших районах быть чрезвычайно осторожными во время путешествий", – заявил губернатор штата Луизиана.