Торнадо пронісся також штатами Кентуккі та Арканзас. Наслідки стихійного лиха моторошні – зруйновано будинки, перевернуто десятки автомобілів, а понад 80 тисяч жителів штату Теннессі залишилися без електроенергії.

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Торнадо пронісся США

Як повідомляють у мережі, епіцентр торнадо припав на округ Монтгомері на північ від Нешвілла – на кордоні штатів Теннессі та Кентуккі. Стихія зруйнувала десятки будинків, зривала дахи будинків та перевертала автомобілі (навіть вантажівки). В офісі шерифа округу Монтгомері уточнили, що торнадо розпочався о 14:00, а найбільшої сили набув під вечір.

Нищівний торнадо пронісся штатом Теннессі: дивіться відео

Негода знеструмила частину Теннессі. За приблизними даними, близько 85 тисяч споживачів лишилися без електроенергії. До слова, свідки негоди зафіксували на відео, як торнадо зачепив лінію електропередач, після чого та спалахнула.

Торнадо у США: дивіться відео

На жаль, торнадо завдав не лише руйнувань, а й забрав життя щонайменше 6 людей.

На цей час ми можемо підтвердити, що в результаті торнадо, який пройшов сьогодні вдень, загинуло 6 осіб. Серед них – одна дитина. Крім того, 23 людини були госпіталізовані,

– мовиться в повідомленні округа Монтгомері в штаті Теннессі.

Наслідки торнадо: дивіться відео

Синоптики попереджають, що найближчим часом негода буде вирувати у східній частині США. Так прогнозують сильні шторми, ураганний вітер, зливи та сніг. За попередніми даними прогнозують вітер до 96 кілометрів на годину. Американців вже попереджають, що якщо Штати накриє така негода, то може порушитися авіасполучення, а на дорогах – може виникнути хаос.

Зруйновані будинки після торнадо: дивіться відео

Наслідки торнадо у США – більше у галереї

У США понад 150 авто потрапили у ДТП через густий туман

На головній міжштатній трасі I-55 неподалік від Нового Орлеану у штаті Луїзіана 23 жовтня відбулася жахлива аварія – через туман зіткнулося понад 150 автомобілів.

У поліції уточнили, що у ДТП зіткнулося щонайменше 158 транспортних засобів. Ба більше, виникла масштабна пожежа, оскільки в аварію потрапила вантажівка, яка перевозила небезпечні речовини. У мережі повідомляли, що під час аварії загинуло щонайменше 7 осіб, ще 25 – отримали поранення.

Причиною масштабної аварії стало поєднання "супертуману" й диму від лісових пожеж.

"Поєднання диму від лісових пожеж і густого туману є небезпечним. Я хочу закликати всіх жителів Луїзіани в постраждалих районах бути надзвичайно обережними під час подорожей", – заявив губернатор штату Луїзіана.