Штаты готовят санкции против российских коллаборантов, – СМИ
Источник:The Wall Street Journal
США готовят финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе. Известно, что они будут введены против четырех человек.
Соответствующую информацию обнародовала американская пресса, ссылаясь на источники. Это произошло 18 января.
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Штаты готовят санкции против пророссийских боевиков
США готовят финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе. Поскольку госсекретарь Энтони Блинкен направляется в Европу, чтобы встретиться с руководством Украины и своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Речь идет о финансовых санкциях для граждан Украины, которые приняли коллаборацию с Россией из-за так называемых самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса. В частности, США попросят западные банки заморозить их счета,
– говорится в сообщении.
Это часть дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от вторжения на украинскую территорию. Известно, что санкции будут введены против четырех пророссийских боевиков.
По данным издания, официально о санкциях объявят в четверг, 20 января.
Коротко о санкциях США против Кремля
- На фоне агрессии Кремля против Украины в Сенате США опубликовали проект санкций против самого Владимира Путина и других российских чиновников. Их внедрят в случае нападения России на Украину.
- В проекте санкций говорится, что Владимиру Путину запретят въезд в США и заморозят американские активы.
- Такие же ограничения будут действовать для премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, а также командующих разных войск и других лиц, которых Белый дом признает причастными к агрессии против Украины.
- Кроме того, санкции будут введены против "Северного потока-2" и системы денежных переводов SWIFT.
- 18 января в Евросоюзе заявили, что введут санкции против Москвы, если та снова вторгнется в Украину. Впрочем, о превентивных антироссийских мерах пока не говорится.
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