Штаты медлят с предоставлением согласованной Украине военной помощи, – NBC

США медлят с передачей военной помощи, которую согласовали и должны были предоставить официальному Киеву. Также в Штатах существует вариант, который включает "гораздо больший пакет" помощи.

О нем говорится в случае вероятного дальнейшего вторжения России. Соответствующую информацию обнародовали СМИ, ссылаясь на источники в администрации президента Джо Байдена.

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Штаты медлят с помощью Киеву

По словам 3 людей, знакомых с этим вопросом, администрация Джо Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов за последние недели, но медлила с оказанием помощи, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей,

– говорится в сообщении.

Также издание поясняет, что осведомленный собеседник рассказал – есть другой вариант помощи. Он содержит "гораздо больший пакет", который Штаты предоставят в случае вероятного вторжения Кремля на территорию нашей страны.

Зато нынешняя задержка возникла потому, что Вашингтон рассчитывал на действенность дипломатических усилий.

На столе Байдена лежал пакет меньшей помощи Украине

Более того, один из источников сообщил, что так называемый меньший пакет помощи "лежал на столе президента (Джо Байдена – 24 канал) ориентировочно три – четыре недели".

Его должны были утвердить и обнародовать на прошлой неделе, но вместо этого Белый дом решил отложить вопрос.

Издание также рассказало, что Украина дополнительно попросила у Соединенных Штатов:

системы противовоздушной обороны;

противокорабельные ракеты;

больше Javelin;

радиолокационные системы;

боеприпасы;

модернизированные артиллерийские боеприпасы;

а также медицинское оборудование.

Месяц назад официальный Киев направил в Вашингтон срочный запрос о военной помощи и получил положительный ответ. Именно поэтому украинская власть была озадачена, почему пакет помощи не реализовали, как ожидали.

Издание сообщило, что направило запрос в Белый дом, однако не получило ответа. Также от комментариев отказался спикер Владимира Зеленского.

Обострение ситуации Кремлем: что известно

Еще в конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к украинской границе.

По данным министра обороны Алексея Резникова, у наших границ сконцентрировано более 93 тысяч человек российских военных.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

СМИ написали, что существует несколько вариантов развития событий. В частности, если будет полномасштабное нападение России, то Альянс предоставит Украине авиацию.

Кроме этого, 9 декабря Вооруженные силы Украины получили военную помощь от Литвы. В частности бронежилеты и баллистические пояса.

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