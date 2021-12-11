Про нього мовиться у випадку ймовірного подальшого вторгнення Росії. Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації президента Джо Байдена.

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Штати зволікають з допомогою Києву

За словами 3 людей, знайомих з цим питанням, адміністрація Джо Байдена підготувала пакет додаткової військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів за останні тижні, але зволікала з наданням допомоги, попри заклики Києва та деяких законодавців,

– мовиться у повідомленні.

Також видання пояснює, що обізнаний співрозмовник розповів – є інший варіант допомоги. Він містить "набагато більший пакет", що Штати нададуть в разі ймовірного вторгнення Кремля на територію нашої країни.

Натомість нинішня затримка виникла тому, що Вашингтон розраховував на дієвість дипломатичних зусиль.

На столі Байдена лежав пакет меншої допомоги Україні

Ба більше, одне з джерел повідомило, що так званий менший пакет допомоги "лежав на столі президента (Джо Байдена – 24 канал) орієнтовно три – чотири тижні".

Його мали затвердити та оприлюднити минулого тижня, але замість цього Білий дім вирішив відкласти питання.

Видання також розповіло, що Україна додатково попросила у Сполучених Штатів:

системи протиповітряної оборони;

протикорабельні ракети;

більше Javelin;

радіолокаційні системи;

боєприпаси;

модернізовані артилерійські боєприпаси;

а також медичне обладнання.

Місяць тому офіційний Київ скерував у Вашингтон терміновий запит про військову допомогу й одержав позитивну відповідь. Саме тому українська влада була спантеличена, чому пакет допомоги не реалізували, як очікували.

Видання повідомило, що скерувало запит у Білий дім, проте не отримало відповіді. Також від коментарів відмовився речник Володимира Зеленського.

Загострення ситуації Кремлем: що відомо

Ще наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська до українського кордону.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, біля наших кордонів сконцентровано понад 93 тисячі осіб російських військових.

Згодом українська розвідка повідомила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

ЗМІ написали, що існує кілька варіантів розвитку подій. Зокрема, якщо буде повномасштабний напад Росії, то Альянс надасть Україні авіацію.

Крім цього, 9 грудня Збройні сили України отримали військову допомогу від Литви. Зокрема бронежилети та балістичні пояси.

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